Vous souhaitez remplacer votre ancien HDD avec un SSD ? C’est compréhensible. Cette technologie qui promet une vitesse 10 fois supérieure aux disques durs traditionnels devient de plus en plus abordable. Pour preuve, la référence WD Blue de Western Digital avec une capacité de 500 Go est disponible à 54,90 euros (au lieu de 69 euros habituellement), soit le prix du modèle 250 Go à quelques euros près.

Plus résistant et surtout plus rapide qu’un HDD, un SSD représente l’achat idéal pour redonner un coup de boost à votre PC ou laptop, de quoi retrouver la jeunesse d’antan donc. Pour cela, les produits de la marque Western Digital sont d’ailleurs un gage de qualité et deviennent encore plus intéressants grâce à une promotion. Le modèle 500 Go, équipé de la mémoire flash 3D NAND, est proposé à 54,90 euros seulement.

Le SSD WD Blue 500 Go en bref

Sa conception robuste

La vitesse 10 fois plus élevée qu’un HDD

Tous les produits WD sont garantis pendant 5 ans

Le SSD Western Digital WD Blue de 500 Go est aujourd’hui disponible à 54,90 euros sur Amazon, contre 69 euros habituellement.

Retrouvez le SSD WD Blue 500 Go à 54,90 euros

Le SSD WD Blue 500 Go en détail

Le SSD Western Digital opte pour le format 2,5 pouces classique. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks qui sont un peu trop fins pour les accueillir. En comparaison d’un disque dur classique, les SSD se veulent par ailleurs plus compacts, mais surtout plus solides dans leur conception. L’absence de pièces mécaniques leur permet en effet de résister beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise la longévité de l’objet et donc de vos données.

Réputé pour son savoir-faire, Western Digital propose une vitesse de transfert plutôt élevée, estimée à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Au quotidien, c’est rapide et efficace, quel que soit l’usage, grosso modo 10 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus rapidement qu’auparavant.

Il embarque également la technologie NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur plusieurs couches afin de gagner en endurance, en rapidité et surtout qui permet, par la même occasion, de baisser la consommation énergétique. Enfin, notez que Western Digital garantit tous ses produits pendant 5 ans.