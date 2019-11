L'un de nos Chromebook préférés est actuellement en promotion. Oui, c'est évidemment l'Asus C423 en version 14 pouces, il est aujourd'hui affiché à partir de 299 euros sur Amazon. Deux modèles sont disponibles avec une réduction allant jusqu'à presque 15%.

Les Chromebook sont des machines parfaites pour la navigation web et la bureautique. Chrome OS propose une interface épurée et simplifiée autour du navigateur Google Chrome, elle permet également de télécharger et d’installer des applications du Play Store. L’Asus Chromebook C423 est un des meilleurs élèves, qui plus est avec un excellent rapport qualité/prix. Autant dire qu’on ne peut que le recommander chaudement lorsqu’il est en promotion.

L’Asus Chromebook C423 en bref

Son design premium

L’interface épurée de Chrome OS

Une autonomie confortable au quotidien

L’Asus Chromebook est aujourd’hui disponible avec 15% de réduction sur Amazon. On trouve le modèle C423NA-BV0164 équipé d’un Intel CELERON N3350 à 299 euros (au lieu de 349 euros) et le modèle C423NA-BV0044 équipé d’un Intel Pentium N4200 à 339 euros (au lieu de 399 euros).

Retrouvez l'Asus Chromebook C423NA-BV0164 à 299 euros

Retrouvez l'Asus Chromebook C423NA-BV0044 à 339 euros

L’Asus Chromebook C423 en détail

Le Asus C423 se place comme une solution de milieu de gamme dans l’univers Chromebook. Il possède un design proche du premium, notamment grâce à sa finesse (16,1 mm d’épaisseur) et sa couleur argentée rappelant fortement celle d’un MacBook. Il intègre par ailleurs une dalle de 14 pouces affichant une définition de 1366 x 768 pixels qui est de bonne facture pour cette gamme de prix, même si on aurait préféré du Full HD.

Il est équipé d’un processeur Intel Pentium N4200 ou d’un Intel CELERON N3350 selon le modèle choisi, dans les deux cas épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’une comme l’autre des configurations précédemment citées sont idéales pour profiter d’une expérience fluide pour la majorité des tâches, même si le CPU Pentium est le plus performant. De plus, son stockage de 64 Go lui permettra de télécharger quelques applications via le Play Store, tout en ayant la possibilité de travailler sur des documents en mode hors ligne en synchronisant le tout avec Google Drive.

Enfin, son autonomie est particulièrement confortable grâce à sa batterie de 38 Wh qui lui confère une autonomie d’environ 10 heures selon le constructeur. Pour finir avec la connectique, on retrouve deux ports USB 3.1, deux ports USB C 3.1 (compatibles charge rapide 45 W), un slot pour carte microSD et une sortie jack.

Découvrez notre guide d’achat

Pour comparer ce modèle avec les autres références du marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs chromebook en 2019.