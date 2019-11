Si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur ultra-portable pour naviguer sur Internet ou faire du traitement de texte, cette offre devrait vous intéresser. Le Chromebook x360 12 de HP passe à 239 euros sur Amazon au lieu de 349 euros à sa sortie pendant la Black Friday Week. Sans aucun doute un excellent rapport qualité/prix.

Le Chromebook x360 12 de HP est disponible à 239 euros sur Amazon contre 349 euros à sa sortie. Une très belle offre de la Black Friday Week pour une machine simple et efficace qui sera compatible avec Shadow ou Stadia si vous avez besoin de plus de puissance. C’est une bonne solution pour ceux qui auraient déjà un PC Fixe qui souhaitent avoir une machine ultra-portable avec des intégrations poussées avec un smartphone Android.

Pourquoi recommande-t-on ce Chromebook ?

Un excellent rapport qualité/prix

Un design léger et ultraportable

La synchronisation entre Chrome OS et Android

Retrouvez le HP Chromebook x360 12 à 239 euros

Tout savoir sur l’offre

Les Chromebook sont des ordinateurs portables qui ont la particularité d’embarqué Chrome OS, un système d’exploitation pensé principalement pour la navigation web et la bureautique. Cependant, Chrome OS est maintenant compatible avec les applications Android et embarque Google Assistant, ce qui permet à celui-ci d’être une réelle alternative à Windows. De plus, Chrome OS propose des fonctionnalités de synchronisation avec Android, comme la réception des notifications et des messages directement sur le PC, ou encore le partage automatique de la connexion 4G depuis votre smartphone.

Le Chromebook x360 12 se place comme une solution accessible dans l’univers Chromebook. Équipé d’un CPU Intel Celeron N4000 épaulé par 4 Go de RAM, il profitera d’une expérience suffisante pour la majorité des tâches et son stockage de 32 Go lui permettra de télécharger quelques applications via le Play Store, en plus de pouvoir travailler sur des documents en mode hors ligne afin de les synchroniser avec Google Drive par la suite.

Pour le reste de ses caractéristiques, il dispose d’un écran IPS de 12 pouces avec une définition de 1366 x 912 pixels et d’une batterie de 40,31 Wh qui lui confère une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures. Il dispose de deux ports USB C utilisés pour la recharge et d’un port USB 3.1.

