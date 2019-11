Pour la Black Friday Week, Microsoft propose de fortes remises sur des packs Xbox One S et Xbox One X avec plusieurs jeux. Nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes.

Pour la Black Friday Week, on retrouve plusieurs packs Xbox One S et Xbox One X avec des promotions inédites. C’est notamment le cas du pack Xbox One S All Digital avec Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3 que l’on retrouve à seulement 129 euros et d’un pack avec une Xbox One X et le tout récent Star Wars Jedi : Fallen Order à 329 euros.

Pourquoi recommande-t-on ces packs Xbox One ?

Un rapport qualité/prix imbattable

Un catalogue immense

Xbox Game Pass : un abonnement avec de très nombreux jeux disponible

Retrouvez le pack Xbox One S All Digital à 129 euros

Retrouvez le pack Xbox One X à 329 euros

Tout savoir sur l’offre

La Xbox One S All Digital est une nouvelle itération de la Xbox One S avec le lecteur Blu-Ray en moins. Cependant, cela ne l’handicape pas pour autant car elle est toujours vendue avec des packs plutôt bien fourni en jeux et son grand avantage est compatible d’être avec le nouvel abonnement de Microsoft, le Game Pass Ultimate, qui permet de jouer à un immense catalogue de jeux en illimité.

La Xbox One X est quant à elle la solution haut de gamme du géant américain, pensée pour jouer aux dernières créations vidéoludiques sur un téléviseur 4K/HDR. Actuellement considérée comme la console la plus puissante du marché, elle sera très efficace pour jouer au catalogue de Microsoft sur grand écran. De plus, elle est souvent fournie avec un jeu AAA dans ses packs, comme le dernier jeu Star Wars

Les deux consoles jouent aussi le rôle de Media-Center avec la présence de nombreuses applications (Netflix, Spotify, YouTube, Prime Vidéo, etc… et de lecteur Blu-Ray dans le cas de la One X.

