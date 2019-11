Le téléviseur LG OLED55C9 est considéré comme l’un des meilleurs du marché. Alors quand son prix baisse de 500 euros et passe à 1499 euros au lieu de 1999 pour la Black Friday Week, on ne peut que s’en réjouir.

Si vous êtes à la recherche de votre nouveau téléviseur et que vous voulez un produit de grande qualité sans pour autant dépasser la barre des 2000 euros, ce LG OLED55C9 est fait pour vous. Avec sa dalle OLED comptaible 4K UHD et HDR, elle était déjà notre référence dans le domaine, à 500 euros de moins, elle l’est encore plus. Au lieu de 1999,99 euros, la Fnac et Darty la proposent à 1499,99 euros.

La LG OLED55C9 en bref

Dalle OLED 4K UHD et compatible HDR

Un processeur d’image LG Alpha9 qui carbure à l’IA

WebOS installé, compatible avec Alexa, Google Assistant et AirPlay 2

Le téléviseur LG OLED55C9 est disponible pour 1499,99 euros au lieu de 1999,99 euros à la Fnac ou chez Darty.

La LG OLED55C9 en détail

LG est un mastodonte dans le monde des téléviseurs. Ce modèle le prouve. Certes, 1500 euros est une facture élevée, mais c’est le prix à payer pour un produit d’une aussi grande qualité.

Dalle OLED oblige, on a le droit à des contrastes infinis car les pixels noirs sont tout simplement des pixels éteints contrairement à du LCD qui a toujours besoin d’un rétroéclairage, même pour afficher du noir, ce qui crée un contraste moins prononcé.

En plus de cela, on a le droit à une définition Ultra HD pour l’affichage ce qui permet une qualité d’image encore plus qualitative. Enfin, la compatibilité avec la technologie HDR 10+ ou Dolby Vision et la présence d’un processeur de traitement d’image performant du nom d’Alpha9 qui a droit à une touche d’IA scelle le tout comme le combo presque parfait pour une très bonne expérience visuelle.

Ce téléviseur est également une Smart TV avec l’intégration de WebOS. L’OS propose plusieurs applications comme Netflix, YouTube, Prime Video ou Molotov et également la compatibilité avec Google Assistant ou Alexa mais aussi avec certains systèmes de diffusion comme AirPlay 2 pour les produits Apple.

