Référence des smartphones pour son rapport qualité-prix, le Xiaomi Mi 9 est en grosse promo chez Cdiscount pour le Black Friday. Il bénéficie de 150 euros de réduction pour passer de 449 à 349 euros avec une ODR de 50 euros supplémentaire.

Le Xiaomi Mi 9 en bref

Un très bon écran

Des performances de haute volée

Un prix presque imbattable

Le Xiaomi Mi 9 est disponible pour 349 euros chez Cdiscount au lieu de 449 dans sa version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne ! Remplissez ensuite le formulaire d’Offre de Remboursement pour récupérer 50 euros sur votre achat.

Le Xiaomi Mi 9 en détail

Sorti en mars dernier, le Xiaomi Mi 9 nous avait impressionnés durant notre test par son rapport qualité-prix. La marque chinoise avait mis le paquet pour proposer un excellent smartphone rivalisant avec les cadors du marché pour parfois plusieurs centaines d’euros plus chers.

Le Xiaomi Mi 9 intègre un écran OLED de 6,39 de grande qualité. Sa définition Full HD+, son excellent contraste et sa gestion des couleurs dans la norme en font le premier gros point fort de ce smartphone. Il est également possible de modifier via les paramètres la gestion des couleurs si celle-ci ne vous convient pas.

Son design est également réussi, sans être innovant. Il reprend les codes du marché avec une encoche en forme de goutte d’eau, un dos en verre et le double capteur photo dans le coin supérieur gauche. Ce double capteur justement produit de bons clichés, mais ils ne vont cette fois-ci pas concurrencer des champions comme des Samsung Galaxy S, Google Pixel ou iPhone.

Le Xiaomi Mi 9 embarque un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM, c’est semblable au Google Pixel 4 sorti il y a un mois. Avec cette configuration, les performances sont de haute volée et offrent une expérience sans failles et sans ralentissements. Les jeux les plus gourmands comme PUBG ou Fortnite tournent sans problème. Avec sa batterie de 3 300 mAh, il pourra également tenir toute une journée, mais n’ira pas beaucoup plus loin.

