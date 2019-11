Le Black Friday se profile à l’horizon (c’est déjà demain), et avec lui une montagne de promotions assenées par les différents sites marchands. De quoi perdre facilement la tête face, et manquer les bonnes affaires. Heureusement, vous pouvez compter sur nos services pour vous communiquer ce qui se fait de mieux sur le marché. En l’occurrence, nous avons décidé de vous concocter une petite sélection des meilleures promos disponibles sur les produits Apple.

Le MacBook Pro 13 pouces 2019 à 1299 euros

Lancé à l’été 2019, le nouveau MacBook Pro 13 pouces bénéficie déjà d’une petite ristourne à l’occasion de ce Black Friday 2019. En allant faire un tour sur Amazon, vous pourrez en effet découvrir un rabais de 200 euros qui le fait tomber à 1299 euros. De quoi craquer, surtout lorsque l’on voit ce que la bestiole à sous le capot. Equipé d’un processeur quad-core i5 cadencé à 1,4 GHz capable de monter à 3,9 GHz en mode Turbo Boost, il bénéficie aussi de 8 Go de RAM et du support du GPU Intel Iris Plus Gaphics 645.

Côté stockage, il faudra se contenter de 128 Go, ce qui est peu, mais suffisant pour la plupart des usages nomades. Il brille surtout grâce à son écran Retina équipé de la technologie True Tone qui permet un affichage des couleurs éclatant, fidèle et particulièrement lumineux. On notera aussi l’apparition de la Touch Bar et du Touch ID, auparavant réservés aux modèles plus onéreux.

Écran Retina True Tone

10 heures d’autonomie

La Touch Bar et TouchID

Retrouvez le Le MacBook Pro 13 pouces 2019 à 1299 euros chez Amazon

L’iPhone XR 64 Go à 569 euros

Sorti au même moment que les iPhone XS et XS Max, l’iPhone XR constitue « l’entrée de gamme » de la famille iPhone X. Actuellement disponible pour 569 euros chez Cdiscount dans sa version noire 64 Go, ce terminal possède quelques solides arguments en sa faveur. Cela commence par la Puce A12 Bionic qui anime ses entrailles (la même que sur les modèles supérieurs) qui permet de bénéficier de toutes les avancées en matière de gestion de la photo ou de réalité augmentée.

Le mode portrait tire d’ailleurs pleinement parti du Neural Engine intégré à la puce pour proposer des fonctionnalités de pointe (contrôle de la profondeur de champ à la volée notamment). Il dispose en outre d’un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces qui propose un rendu des couleurs extrêmement précis. À l’instar des autres modèles de la gamme, il dispose aussi de la caméra True Depth qui lui permet de bénéficier d’options de déverrouillage par reconnaissance faciale.

Écran LCD Liquid Retina

Caméra TrueDepth et reconnaissance faciale

Mode portrait amélioré

Retrouvez l’iPhone XR 64 Go Noir à 569 euros chez Cdiscount

Sachez que vous pourrez aussi découvrir l’iPhone XR dans sa version (Product)RED à 589 euros au lieu de 899 euros habituellement, toujours chez Cdiscount.

Retrouvez l’iPhone XR 64 Go (Product)Red à 589 euros chez Cdiscount

L’Apple Watch Series 4 , GPS et boitier 40 mm à 329 euros

C’est en 2018 qu’Apple a dévoilé et commercialisé son Apple Watch Series 4. Avec ce modèle, la firme de Cupertino a renforcé l’orientation de sa montre connectée vers le bien-être et la santé. Le constructeur a ainsi grandement amélioré le capteur de sa montre, la dotant d’un capteur électrocardiogramme capable de suivre précisément l’activité cardiaque et de reconnaître certains maux. Ce modèle est aussi capable de détecter les chutes, et si nécessaire, d’appeler les secours.

Apple a aussi retravaillé de nombreux éléments de sa montre, offrant notamment un design plus fin et plat, un écran plus grand, et une « Digital Crown » retravaillée pour bénéficier d’un retour haptique. L’Apple Watch Series 4 est actuellement remisée chez Amazon à 329 euros dans sa version GPS 40 mm, avec un boitier en Aluminium Argent et un bracelet sport blanc.

Capteur de fréquence cardiaque amélioré

Détection des chutes

Digital Crown avec retour haptique

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 Aluminium Argent à 329 euros chez Amazon

Si la version Aluminium Argent et bracelet sport ne vous convient pas, sachez que vous pourrez aussi découvrir l’Apple Watch Series 4 avec boitier Aluminium Or et boucle sport Rose des sables pour le même prix, à savoir 329 euros.

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 Aluminium Or à 329 euros chez Amazon

Le MacBook Air 13 pouces 128 Go à 849 euros

S’il commence un peu à accuser son âge, le MacBook Air 13 pouce actuellement soldé 849 euros chez Darty n’en reste pas moins une machine solide. Equipé d’un Core i5 à deux cœurs, cadencé à 1,8 GHz, il peut aussi compter sur 8 Go de RAM en DDR3 et un GPU Intel HD Graphics 6000. Côté stockage, c’est un SSD de 128 Go que l’on pourra trouver, ce qui est suffisant pour gérer la plupart des tâches du quotidien.

Doté d’un écran de 13,3 pouces pour une résolution de 1440 par 900 pixels, cet ordinateur sera de tous les voyages grâce à son encombrement minimal. Avec une coque en aluminium d’à peine 1,7 cm d’épaisseur pour 1,35 Kg sur la balance, ce poids plume vous suivra partout. D’autant plus qu’il bénéficie d’une autonomie de près de 12 heures en utilisation normale, et pratiquement 30 jours en veille.

Autonomie exemplaire de 12 heures

Châssis fin et encombrement minimum

Trackpad MultiTouch

Retrouvez le MacBook Air 13 pouces à 849 euros chez Darty

Sachez que vous pourrez aussi découvrir cette offre, à savoir le MacBook Air 13 pouces, à 849 euros également à la FNAC.

Retrouvez le MacBook Air 13 pouces à 849 euros à la FNAC

