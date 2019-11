Si vous êtes à la recherche d’un petit PC rapide et simple à utiliser pour vous épauler dans votre vie de tous les jours, avez-vous déjà envisagé d’opter pour un Chromebook ? À l’occasion du Black Friday, de nombreux modèles équipés de ChromeOS sont soldés, à l’instar de cet ACER CB3 qui passe à 239 euros.

Assez méconnus, les Chromebook sont de petits PC portables pilotés par l’OS de Google, ChromeOS, et assemblés pour fonctionner en harmonie avec ce dernier. De quoi obtenir des performances supérieures, à matériel équivalent, à des PC sous un autre OS, tout en bénéficiant des applications de Google. La bonne nouvelle est que ces ordinateurs restent assez abordables, avec un tarif qui ne dépasse presque jamais la barre des 500 euros. En cette période de Black Friday, l’Acer CB3-431-C64E perd 110 euros pour dégringoler à 239 euros chez Amazon.

Le Chromebook Acer CB3-341 en bref

Dalle IPS FHD de 14 pouces

Autonomie de près de 12 heures

Des milliers d’applications via Google Play 2

Le Chromebook Acer CB3-341-C64E dans sa version Intel Celeron, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage est disponible à 239 euros chez Amazon le temps du Black Friday.

Le Chromebook Acer CB3-341 en détail

Assez compact avec son format 14 pouces, ses 1,7 cm d’épaisseur et environ 1,5 kg sur la balance, ce Chromebook n’en oublie pas pour autant d’être agréable à l’œil avec son boitier en alliage d’aluminium sobre et joli. Cela lui assure aussi une certaine robustesse et résistance, en faisant un excellent compagnon de voyage.

Basé autour d’un processeur Intel Celeron Quad Core N3160, il peut aussi compter sur un contrôleur graphique Intel HD Graphics 400 et 4 Go de RAM. Côté stockage, c’est un eMMC de 32 Go que vous pourrez trouver. Cela en fait un compagnon idéal pour les enfants ou les personnes cherchant juste un pc de bureautique simple.

Cet Acer CB3-341-C64E se démarque tout de même par deux aspects essentiels. Tout d’abord, par sa dalle LCD IPS de 14 pouces FHD (1920 par 1080 pixels), et ensuite, par sa très bonne autonomie qui pourra tenir jusqu’à 12 heures en utilisation normale selon Acer. Son prix est aussi un atout majeur en sa faveur, puisqu’il bénéficie actuellement d’une ristourne de 110 euros, le faisant tomber à 239 euros chez Amazon durant le Black Friday.

Pourquoi choisir un Chromebook

Malgré sa décennie d’existence, ChromeOS reste encore assez méconnu du grand public. L’OS de Google est pourtant intéressant à bien des égards, comme vous pourrez le découvrir en jetant un œil à la vidéo ci-dessous.

