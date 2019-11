Le Huawei P30 est l’un des meilleurs smartphones de l’année sous de nombreux points. Pour le Black Friday, Cdiscount propose un rabais de 350 euros, le faisant passer de 799 à 449 euros. Une occasion à saisir si cet appareil vous fait de l’œil.

Le Huawei P30 en bref

Un très bon écran OLED

Les services Google installés

Un très bon photophone

Le Huawei P30 est disponible chez Cdiscount pour 449 euros au lieu de 799 euros avec 128 Go de stockage interne dans ses trois coloris : noir, bleu aurore et nacré.

Le Huawei P30 en détail

Malgré la hype à sa sortie, le Huawei P30 classique a vite été éclipsé par le P30 Pro. Pourtant, la version de base du flagship chinois est vraiment excellente. Son design est vraiment réussi avec un écran pratiquement borderless et le dos en verre. La qualité de fabrication de l’appareil est indéniable.

A l’avant, on ne voit que l’écran OLED 6,1 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels et la petite encoche en forme de goutte d’eau. L’affichage est vraiment bon, l’OLED est toujours aussi bienvenu avec un contraste infini. Les couleurs tirent un peu trop vers le bleu, mais on peut régler ce problème depuis les paramètres.

Ses performances sont toujours aussi bonnes avec le processeur Kirin 980 avec 6 Go de RAM. L’utilisation sera fluide dans n’importe quelle situation et les jeux les plus gourmands tournent très bien. Avec la batterie de 3650 mAh, il le smartphone tiendra près de deux jours sans charge.

Le plus gros point fort de ce P30 est son triple capteur photo à l’arrière avec un capteur grand-angle, un ultra grand-angle et téléobjectif (zoom x3). Les clichés produits sont excellents dans presque toutes les situations. On regrette juste l’absence d’un capteur TOF pour le mode portrait, réservé au P30 Pro.

Pour tout savoir sur ce Huawei P30 et connaitre notre avis détaillé dessus, rendez-vous sur notre test complet.

