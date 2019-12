La (nouvelle) Nintendo Switch avec 25 € de remise et une housse Zelda offerte

C’est rare, mais ça arrive. La Nintendo Switch de 2019 est aujourd’hui en promotion à 275 euros sur Cdiscount grâce à un code promo. De plus, la console hybride est livrée avec une housse de protection à l’effigie de la licence The Legend of Zelda. Une belle offre, garantie deux ans évidemment, pour celles et ceux qui souhaitent la retrouver sous le sapin cette année.

Nintendo a attendu 2 ans pour proposer une nouvelle version de sa console hybride. Cette édition 2019 de la Nintendo Switch propose notamment un écran mieux calibré et une meilleure autonomie. Si vous comptiez acheter la console hybride pour Noël, mieux vaut alors prendre le nouveau modèle.

La (nouvelle) Nintendo Switch se distingue par :

son concept hybride pour 3 façons de jouer (portable, tablette et TV)

son autonomie améliorée et sa chauffe mieux gérée

son nouvel écran mieux calibré

L’édition 2019 de la Nintendo Switch (couleur néon ou gris) est aujourd’hui disponible à 275 euros sur Cdiscount grâce au code promo MOINS25E à utiliser avant de procéder au paiement.

La Nintendo Switch est une console hybride qui a la particularité de s’utiliser de différentes façons. On peut y jouer partout et quand on veut en mode portable. Il suffit ensuite de d’accrocher les Joy-Con sur les côtés pour l’utiliser en mode tablette, idéal dans le train ou l’avion, par exemple. Enfin, le dock fourni avec la machine permet de la connecter à un téléviseur, passant par la même occasion d’une définition HD à Full HD (selon les jeux).

La nouvelle version de la Nintendo Switch vient avec son petit lot d’améliorations. Tout d’abord, la puce Tegra X1 qui équipe la console hybride est désormais gravée en 16 nm. Cela lui permet, entre autres, d’économiser beaucoup d’énergie afin d’améliorer grandement l’autonomie. Sur le jeu Breath of The Wild par exemple, l’ancien modèle tenait 3 heures, mais ce nouveau modèle peut tenir plus de 5 heures. Ce n’est pas tout, la chauffe est également mieux gérée afin de déclencher moins souvent les ventilateurs de la Switch et, de ce fait, la rendre plus silencieuse qu’auparavant.

La Nintendo Switch de 2019 embarque également un nouvel écran. Il est plus lumineux que l’ancien (318 nits contre 291 nits) et surtout mieux calibré (6 757 K contre 7 200 K, sachant que l’idéal se trouve à 6 500 K). Voilà qui offre donc une meilleure lisibilité en plein soleil et des couleurs plus contrastées.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Pour en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures consoles en 2019.