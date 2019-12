PS4 Pro : l’édition limitée Death Stranding à 369 euros avec 2 bonus (1 jeu + 1 lampe)

Si vous êtes un fan du grand Hideo Kojima, vous allez adorer à coup sûr l’édition limitée de la PS4 Pro a l’effigie de Death Stranding. Elle est aujourd’hui remisée à 369 euros au lieu de 469 euros sur fnac.com, avec en cadeau une lampe PlayStation et un jeu Fallout 76.

Après la série Metal Gear, Hideo Kojima exprime tout son génie dans son nouveau chef d’œuvres nommé Death Stranding. Pour le lancement, le jeu est accompagné d’une PS4 Pro en édition limitée aux couleurs de cet univers post-apocalyptique. Vous serez alors dans le contexte parfait pour accompagner Sam (interprété par l’acteur Norman Reedus) dans ses livraisons au travers d’une Amérique en ruine.

La PS4 Pro en quelques mots

Tous les jeux en 4K (ou presque)

Un traitement HDR de toute beauté

Le même catalogue de jeux que la PS4 Slim

L’édition limitée Death Streanding de la PS4 Pro inclus la console, une manette et le jeu. Au lieu de 469 euros, la console de Sony (et Hideo Kojima) est aujourd’hui disponible à 369 euros sur fnac.com, soit une réduction de 100 euros sur son prix d’origine. De plus, il suffit d’ajouter la lampe PlayStation et le jeu Fallout 76 à votre panier pour les obtenir gratuitement.

La PlayStation 4 Pro est arrivé en 2016, soit 3 ans après la console originale. Elle a la particularité d’être un modèle surboosté en étant propulsé par 4,2 téraflops de puissance (contre 1,84 téraflops sur la PS4) et 8 Go de mémoire vive, ce qui lui permet notamment de faire tourner certains jeux compatibles en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Si ce n’est pas une véritable définition 4K comme sur Xbox One X, le résultat reste tout même bluffant à l’écran (à condition d’avoir les équipements compatibles).

Que ce soit la Slim ou la Pro, les deux donnent d’ailleurs accès au même catalogue de jeux. Vous pourrez toutefois profiter des jeux et exclusivités de Sony en Ultra Haute Définition avec la PS4 Pro, en passant par The Last of Us, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo, et bien d’autres. Death Stranding et Fallout 76 (inclus dans ce pack) font également partie de cette liste.

L’édition limitée Death Stranding de la PS4 Pro n’apporte d’ailleurs aucun changement par rapport à la console de base, juste un nouveau design très réussi et une manette DualShock 4 transparente de toute beauté.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Afin d’en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures consoles en 2019.