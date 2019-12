Voici 5 Chromebooks en promotion : on vous explique pourquoi craquer maintenant

Dois-je acheter un Chromebook ? Si vous ne savez rien de ces ordinateurs portables relativement nouveaux et que vous vous demandez ce qui la différencie d'un PC traditionnel, vous n'êtes pas seul. Clarifions tout ça avant de vous présenter quelques modèles en promo.

Qu’est-ce qu’un Chromebook ? Est-ce suffisant pour moi ?

Les Chromebooks sont conçus pour exécuter un système d’exploitation léger — nommé Chrome OS — destiné à vous aider dans certaines tâches de productivité, mais principalement pour des tâches basiques, comme de la navigation sur Internet, de la bureautique, regarder des vidéos et faire tourner des apps Android. Etant donné qu’ils n’ont pas besoin de ressources importantes, ils sont généralement parmi les ordinateurs portables les plus légers et parmi les plus abordables du marché.

Pour aller plus loin

10 ans de Chrome OS : lettre d'amour aux Chromebook et leur...

Sur Chrome OS, vous trouverez le navigateur Chrome, ainsi que le Play Store. Ce Play Store ressemble beaucoup à celui qui équipe votre smartphone Android, la plupart des apps Android tournent sous Chrome OS. C’est un OS simple à utiliser et à configurer, avec des mises à jour régulières. Il ne nécessite pas de maintenance, l’OS se met à jour tout seul et il est suffisamment léger pour exécuter sans broncher ce que vous lui demandez.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La question est donc maintenant : les Chromebooks sont-ils assez bons pour remplacer un ordinateur portable sous Windows 10 ou un MacBook avec macOS ? En fin de compte, tout dépend de vos besoins informatiques. Si vos besoins sont des usages poussés avec des applications et des programmes qui ne sont pas disponibles sur Chrome OS, laissez tomber les Chromebooks. Par contre, c’est une machine très agréable à utiliser, et elle suffira à une grande majorité des utilisateurs. Vous pouvez d’ailleurs avoir des usages poussés, il est possible de jouer sur Stadia avec.

Il est devenu difficile de faire trembler un Chromebook. La plupart des applications sont disponibles sur le web, y compris la suite Office. Il existe même une poignée d’éditeurs de photos disponibles pour Chrome OS, y compris Pixlr qui est gratuit et qui ressemble beaucoup à Photoshop. Attention tout de même, la plupart des programmes et apps Chrome OS et Android nécessitent une connexion internet pour fonctionner.

Enfin, les Chromebooks offrent généralement une autonomie très importante. Comptez environ 10 heures d’autonomie, une bonne journée travail, avec une navigation continue sur le Web via Wi-Fi. Maintenant que vous connaissez mieux cet OS, on vous propose 5 promotions.

Les promotions du moment

Pour les fêtes de fin d’année, il y a de nombreuses promotions chez plusieurs marques, nous avons donc sélectionné les 5 ordinateurs qui nous semblent les plus intéressants.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs Chromebook à acheter en 2019 ?

On débute la sélection avec ce modèle : Dell Inspiron Chromebook 14-7486. Une dalle de 14 pouces de diagonale en Full HD, il intègre un CPU Intel Core i3, 4 Go de RAM, du stockage eMMC avec 128 Go au total. C’est un format 2-1, pratique car vous pouvez le transformer rapidement en tablette si nécessaire. Il est actuellement à 539 euros sur Amazon.

Notre seconde sélection est le modèle Asus Chromebook C433TA-AJ0043. C’est toujours un format 2-en-1 convertible avec un écran de 14 pouces (Full HD), un CPU un peu moins puissant, l’Intel Pentium Gold 4415Y, mais 8 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est à 539 euros sur Amazon, avec une belle baisse de prix.

On passe sur un prix un peu plus bas : le HP Chromebook x360 12b-ca0005nf est à seulement 259 euros actuellement sur Amazon. C’est un format convertible avec un écran IPS tactile de seulement 12 pouces Full HD, ce qui est pratique à transport, il est animé par un CPU Intel Celeron N4000, 4 Go de RAM, et 32 Go de stockage.

On reste sur un produit plus accessible : l’Acer Chromebook CB3-431-C64E est à seulement 299 euros, avec une belle promotion également. Grosse autonomie attendue, 14 heures, avec un écran IPS de 13,9 pouces en définition Full HD, le reste est classique : Intel Celeron N3160, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Notre sélectionne termine sur un rapport qualité-prix : l’Asus Chromebook C423NA-EC0103. Tactile, 14 pouces Full HD, on retrouve la configuration des Chromebooks : l’Intel Pentium N4200, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Seulement 329 euros sur Amazon.

Amazon propose d’autres promotions sur les Chromebooks, vous trouverez l’ensemble des bons plans par ici.