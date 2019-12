Aukey : un chargeur pour les recharger tous à 12 euros seulement

Entre le smartphone, la tablette, la console portable et l’appareil photo, les chargeurs s’accumulent trop selon votre goût ? Voici la solution tout-en-un avec le chargeur Aukey équipé de 4 ports USB pour recharger tous vos appareils en simultané. Il est aujourd’hui remisé à 12 euros sur Amazon par le biais d’une vente flash.

En 2019, il faut dire que nous sommes une génération équipée en toute sorte d’appareils électroniques, ne serait-ce que pour le smartphone que nous avons constamment dans la poche. Chaque appareil possède évidemment son propre chargeur, ce qui implique donc un joli petit bordel à côté de la prise électrique, ou dans la valise lors d’un départ en vacances. Pas de panique, Aukey propose aujourd’hui la solution (presque) magique à petit prix avec son chargeur équipé de 4 ports USB.

Le chargeur Aukey en bref

4 ports USB

Une puissance jusqu’à 40 W

Compatible avec les appareils Apple et Android

Au lieu de 17 euros, le chargeur Aukey 4 ports USB est aujourd’hui remisé à 12 euros sur Amazon par le biais d’une vente flash, soit une remise immédiate de 26 % sur le prix d’origine.

Aukey est un grand habitué des accessoires électroniques et celui-ci va sans aucun doute vous faciliter la vie. Son chargeur intègre 4 ports USB (5 V) pour recharger en simultané votre smartphone, tablette, console portable et appareil photo, par exemple. Cependant, il ne charge pas n’importe comment. Grâce à la technologie AIPower, la charge est adaptative en fonction de l’appareil branché pour recevoir un taux de recharge maximal et, surtout, le plus sûr possible.

Le chargeur est conçu pour être compatible avec la majorité des appareils électroniques, dont les populaires comme les iPhone, les smartphones/tablettes Android ou encore les enceintes Bluetooth. Concrètement, tous les appareils qui se rechargent via USB sont compatibles avec le chargeur Aukey. Il délivre par ailleurs une puissance jusqu’à 40 W, mais celle-ci est bien évidemment divisée quand les 4 ports USB sont utilisés.

De plus, le chargeur intègre des dispositifs de sécurité pour protéger vos appareils contre un courant excessif, une surchauffe et une surcharge.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir plus de possibilités en matière de charge, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides en 2019.