La Xbox One S All Digital gratuite avec l’achat d’un PC, ou 99 euros

La Xbox One S All Digital n’a jamais été aussi abordable. L’enseigne Fnac la propose aujourd’hui au tarif quasi dérisoire de 99 euros avec une manette et 3 jeux inclus. À ce jour, c’est tout simplement la console de jeux la moins chère du marché (hors rétrogaming).

Une console de jeux vidéo n’a jamais décoté aussi vite que la Xbox One S All Digital. On parle de 56 % en quelques mois seulement. Certes, l’arrivée de la next-gen avec la Xbox Series X dès l’été prochain y est pour beaucoup, mais il faut surtout se dire que c’est aujourd’hui une super opportunité pour obtenir une console à petit prix.

En bref

Plus compact que la Xbox One classique

Compatible HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

L’accès au même catalogue jeux que la Xbox One X, la 4K en moins

Livrée avec une manette, 3 jeux dématérialisés (Minecraft, Sea of Thieves et des bonus pour Fortnite) et un mois d’abonnement au Xbox Live Gold, la console Xbox One S All Digital 1 To est aujourd’hui disponible à 99 euros sur fnac.com, contre 229 euros habituellement.

L’offre est mise en place du 20 décembre 2019 à 18h jusqu’au dimanche 29, dans la limite des stocks disponibles. De plus, la livraison est gratuite et garantie avant Noël si vous commandez aujourd’hui.

Fnac offre également une Xbox One S All Digital pour celles et ceux qui souhaitent acheter un PC Windows à un prix minimum de 499 euros. La réduction s’applique automatiquement lorsque les deux produits sont placés dans le panier.

La Xbox One S All Digital reprend le design de la Xbox One S classique. De ce fait, les deux consoles possèdent les mêmes caractéristiques, à savoir un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive. Cependant, un détail vient tout changer : le lecteur Blu Ray.

Sans la possibilité de mettre un disque dans la console, cette version All Digital mise en effet tout sur la dématérialisation du contenu. Un produit logique et parfaitement légitime avec les attentes de Microsoft en matière de jeux vidéo pour l’avenir, notamment avec son service Xbox Game Pass Ultimate. Ce dernier permet d’avoir accès à Xbox Live Gold pour jouer en ligne, mais aussi à Xbox Game Pass pour jouer à plus d’une centaine de jeux en illimité, à télécharger directement sur la console. Ne pas confondre avec xCloud, le nouveau service streaming développé par la firme américaine. La console n’est en revanche pas livrée avec un abonnement Ultimate, mais un mois Xbox Live Gold est tout de même offert. On retrouve également trois codes de téléchargement pour Sea of Thieves, Minecraft et pour obtenir des bonus dans Fortnite.

À condition d’être équipé en conséquence, vous pourrez profiter de ces jeux dans les meilleures conditions grâce à la compatibilité HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X de la console de Microsoft. La Xbox One S All Digital profite par ailleurs de tout le catalogue de la Xbox One X, mais la 4K en moins.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Pour en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures consoles en 2019.