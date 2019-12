La nouvelle caméra GoPro Hero 8 Black est déjà en promotion, un jour après Noël

Après deux mois de commercialisation seulement, la nouvelle GoPro Hero 8 Black se voit déjà bénéficier d’une remise de 11 %, la faisant passer de 429 à 379 euros sur Darty.

Au fil des années, GoPro ne cesse de perfectionner la formule de son action cam. La Hero 8 Black est à ce jour la version la plus aboutie, mais aussi l’une des plus onéreuses. Heureusement, elle profite aujourd’hui d’une réduction de 50 euros sur son prix d’origine.

En bref

Étanche sans protection

Plus compacte et plus légère qu’avant

HyperSmooth 2.0 pour une meilleure stabilisation

Capable de filmer en Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps

Au lieu de 429 euros à son lancement, la caméra GoPro Hero 8 Black est aujourd’hui disponible à 379 euros sur Darty.

En savoir plus 👇

En comparaison de l’ancien modèle, la GoPro Hero 8 Black épure son design. Sans cadre, mais avec des tiges de fixation articulées intégrées, elle est plus compacte et surtout 14 % plus légère. Selon le constructeur, ce nouveau design simplifie le remplacement des batteries et des cartes SD au quotidien. Pour vous suivre toujours plus loin dans vos aventures, elle profite par ailleurs d’une conception plus robuste, notamment grâce à son objectif deux fois plus résistant aux chocs.

Les fonctionnalités d’ores et déjà connues sur la GoPro Hero 7 Black sont nettement améliorées. Tout d’abord, HyperSmooth 1.0 passe à HyperSmooth 2.0 pour proposer une meilleure stabilisation de l’image. De plus, ce mode est compatible avec toutes les définitions et fréquences (Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps). Ensuite, la fonction TimeWarp se met également à jour avec une version 2.0. Ce mode censé accélérer et stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique s’offre dorénavant un réglage automatique du débit ainsi qu’une barre de vitesse, contrôlable via l’écran tactile.

La GoPro Hero 8 Black profite également d’un meilleur rendu sonore grâce à l’amélioration de la suppression du vent. Par ailleurs, on retrouve toute une ribambelle d’accessoires pour transformer la caméra d’action en véritable matériel professionnel, digne des studios de production (ou presque). Vendus séparément, les accessoires modulaires peuvent se greffer sur cette nouvelle GoPro afin d’ajouter un micro plus performant, un second écran ou encore un éclairage amélioré.

