Cdiscount à volonté : livraison gratuite et illimitée pour 0,75 euro par mois

Si vous commandez (très) souvent sur Cdiscount, cette offre sera forte utile : l’abonnement annuel Cdiscount à volonté est aujourd’hui disponible à 9 euros au lieu de 29, soit seulement 0,75 euro par mois pour profiter de tous les avantages du programme.

Si vous connaissez Amazon Prime, retenez que le programme Cdiscount à volonté est assez similaire en proposant de nombreux avantages pour ses membres, en passant par la livraison express gratuite et illimitée, ainsi que d’autres privilèges exclusifs. La bonne nouvelle ? L’abonnement annuel est aujourd’hui divisé par 3.

En bref

Petit prix, soit 0,75 euro/mois

Un accès privilégié aux offres exclusives

Avec la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré

Au lieu de 29 euros, l’abonnement annuel Cdiscount à volonté est aujourd’hui proposé à 9 euros seulement. L’offre est disponible aussi bien pour les nouveaux clients que les anciens abonnés au service.

Pour en savoir plus 👇

L’abonnement Cdiscount à volonté apporte de nombreux avantages pour ses clients, réguliers ou non. Tout d’abord, la livraison est gratuite et illimitée sur une sélection de produits éligibles, dont évidemment tous les produits vendus et expédiés par Cdiscount. Pour être livré en 1 jour ouvré, votre commande doit être passée avant 14 h, être d’un montant minimum de 25 euros et ne doit pas dépasser un poids de 20 kg pour 1,70 m (hauteur, largeur et profondeur).

En prenant en compte le coût moyen des livraisons (bien souvent entre 3 et 10 euros), le service est alors rentabilisé en deux ou trois commandes seulement.

Ensuite, le programme permet de bénéficier de nombreuses offres exclusives via des ventes flash spécialement mises en place pour ses membres, mais aussi avec des codes promos exclusifs CDAV pour faire des économies sur votre commande. Vous pouvez d’ailleurs partager vos privilèges avec deux personnes de votre choix en renseignant simplement leurs coordonnées.

Enfin, l’abonnement comprend également un accès à un service presse pour consulter des centaines de journaux et magasines, en passant par Sciences et Avenir, Public, L’OBS, Grazia ou encore le Figaro.

Pour en savoir encore plus, nous vous invitons à consulter notre guide afin de découvrir tous les avantages du programme Cdiscount à volonté.