Xiaomi Mi Box S : un boîtier Android TV de plus en plus abordable

Bien que plus abordable que la concurrence, la Xiaomi Mi Box S fait partie des bons élèves pour rendre « Smart » un téléviseur dépourvu de fonctionnalités intelligentes. On la trouve aujourd’hui à seulement 47 euros sur Rakuten, qui plus est expédiée depuis la France avec une garantie de 2 ans. Vous économiserez également de l’argent sur votre prochaine commande.

La Mi Box S est l’un des boîtiers Android TV qui possède le rapport qualité/prix le plus intéressant du marché. Eh oui, Xiaomi est un véritable champion dans le domaine, et pas uniquement pour ses smartphones. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui avec une réduction de plus de 20 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un boîtier compact et discret

Une expérience utilisateur fluide au quotidien

La nouvelle télécommande (avec Netflix et Google Assistant)

La Xiaomi Mi Box S est aujourd’hui affichée à 54 euros sur Rakuten, puis passe à 47 euros après avoir saisi le code promo RAKUTEN7. Une très belle offre compte tenu des 69 euros demandés sur le site officiel du constructeur, d’autant plus avec une garantie de 2 ans et une livraison effectuée depuis la France en 5 à 7 jours ouvrés. Pour couronner le tout, vous recevrez également 3,85 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

La Xiaomi Mi Box S est une belle amélioration de l’ancien modèle. Le boîtier est toujours dans les tons noirs, mais son design change tout de même d’un poil, notamment avec le logo du constructeur qui vient dorénavant se placer pile au milieu. Autre fait notable : elle est légèrement plus épaisse, en raison d’une fiche technique revue à la hausse.

Pour booster les performances globales, cette nouvelle version de la Mi Box intègre une puce Amlogic S905X qui comprend un processeur ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz et une puce graphique Mali 450 à 750 MHz — le tout épaulé par 2 Go de mémoire vive. Si elle peut faire tourner quelques jeux 3D du Play Store, cette configuration apporte surtout une compatibilité avec de nombreux formats vidéo, dont la 4K à 60 images par seconde.

Elle se distingue notamment par l’implémentation de nouvelles fonctionnalités plus que bienvenues. Elle a en effet la particularité d’intégrer nativement Google Assistant, pour lequel on trouve sur la télécommande un bouton dédié et un micro pour lui parler. Netflix a également droit à son bouton pour accéder rapidement au célèbre service de streaming. Évidemment, la fonction Chromecast est toujours de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Box S.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir des alternatives en fonction de votre budget, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2020.