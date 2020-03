Le Go revient à seulement 0,024 € avec ce disque dur externe 4 To

Vous recherchez une solution abordable pour stocker vos données numériques ? On vous propose aujourd'hui le disque dur externe Seagate Backup Plus Portable d'une capacité de 4 To remisé à 99 euros sur Cdiscount.

Contrairement au cloud, les disques durs externes permettent d’avoir un accès permanent à vos données, même sans Internet. Une solution pratique, aujourd’hui avec un excellent rapport capacité/prix grâce au Seagate Backup Plus Portable de 4 To où le Go revient à 0,024 euro seulement.

En bref

Compatible Mac et Windows

Grosse capacité avec 4 To de stockage

Connectique USB 3.0 (jusqu’à 5 Gb/s théoriques)

Au lieu de plus d’une centaine d’euros habituellement, le disque dur externe Seagate Backup Plus Portable d’une capacité de 4 To est aujourd’hui disponible à seulement 99 euros sur Cdiscount.

Le disque dur Backup Plus du constructeur Seagate propose un design élégant avec son revêtement aluminium brossé. Son format est plutôt compact pour un HDD externe, avec des dimensions ne dépassant pas les 115 x 80 x 209 mm pour un poids de 245 grammes. Il ne rentrera pas dans votre poche, mais il passera (presque) inaperçu dans un sac.

Une capacité de 4 To, c’est énorme. Pour avoir un ordre d’idée, vous pourrez stocker 4 000 000 de photos de 1 Mo, 800 000 de musiques de 5 Mo, ou encore 80 jeux de 50 Go, par exemple. Compatible USB 3.0, il assure enfin des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez malheureusement pas. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture.

Le disque dur de Seagate peut par ailleurs être utilisé pour étendre la mémoire interne d’une console de salon, comme la PlayStation 4 ou la Xbox One. Notez qu’il est également compatible PC à partir de Windows XP et également Mac OS X 10.4.8 et supérieur.

