À moins de 1000 euros, difficile de faire mieux que ce laptop gamer

Le PC portable Asus TUF566II-AL133T vient de sortir et est propulsé par l'excellent processeur AMD Ryzen 5 4600H, mais cela n'empêche pas la Fnac de déjà proposer une réduction et de baisser son prix de 1299 à 959 euros. Cela fait de ce laptop l'un des meilleurs PC portables gaming à moins de 1 000 euros du moment.

Si vous cherchez un ordinateur portable gaming performant pour un prix ne dépassant les 4 chiffres, vous ne trouverez sans doute pas mieux que le sobrement nommé Asus TUF566II-AL133T. Avec le nouveau processeur AMD Ryzen 5 4600H, un écran 144 Hz et un carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, difficile de trouver une plus belle fiche technique au prix de 959 euros proposé par la Fnac.

En bref

Le nouveau et performant processeur AMD Ryzen 5 4600H

Un écran 144 Hz Full HD

Un mémoire vive de 8 Go extensible jusqu’à 32 Go

Le laptop gaming Asus TUF566II-AL133T est disponible à la Fnac pour 959,99 euros au lieu de 1299.

En savoir plus 👇

Le mois dernier, AMD présentait ses nouveaux processeurs, parmi eux, le Ryzen 5 4600H offre des performances impressionnantes pour une consommation réduite par rapport à ses prédécesseurs. Ce processeur 6 cœurs possède une fréquence de base à 3,0 GHz et monte jusqu’à 4,0 GHz lorsque c’est utile et possible.

Pour le côté graphique, Asus a opté pour une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti qui fera correctement le job pour du gaming en Full HD, n’espérez toutefois pas atteindre les 144 fps sur tous les jeux, mais elle y arrivera sur certains jeux compétitifs comme CS : GO. Les jeux plus gourmands tourneront également mais il faudra faire des concessions.

Pour afficher tout ça, il nous faut un écran. Celui-ci comporte une dalle IPS 15,6 pouces Full HD avec un très bon taux de rafraîchissement de 144 Hz donc. On a ainsi une excellente fluidité pour les jeux, à condition de pouvoir les atteindre.

Enfin, l’ordinateur intègre un SSD de 512 Go et 8 Go de mémoire vive DDR4 3 200. Cette dernière reste assez basse et est le gros point faible de ce PC, heureusement, on peut augmenter ça jusqu’à 32 Go. Pour passer à 16 Go (qui sera largement suffisant pour la plupart des utilisateurs), la Fnac propose un pack de une barrette de RAM DDR4 3 200 de 8 Go à 82 euros. Vous pouvez ensuite les ajouter très facilement dans votre PC.

L’ordinateur est livré avec Windows 10 installé de base.

Quid des autres PC ?

Si vous voulez à quoi ressemble le reste du marché des PC portable gamer, rendez-vous dans notre sélection des meilleurs PC portables gaming de 2020 !