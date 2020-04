Le chargeur sans fil Samsung Fast Charge est à moins de 5 euros

En promotion, le chargeur sans fil de Samsung Fast Charge certifié Qi est sans aucun doute la solution la plus économique du moment. On le trouve aujourd'hui à moins de 5 euros sur fnac.com, via ODR.

Si vous souhaitez acheter un chargeur sans fil pour votre smartphone compatible (ou autre), il est primordial de ne pas choisir le premier prix. L’idéal est en effet d’en choisir un certifié Qi pour éviter d’endommager appareils électroniques, comme celui de Samsung par exemple… Bon, il n’est effectivement pas cher aujourd’hui, mais ça reste un gage de qualité.

En bref

Un design discret

Certifié QI pour les appareils compatibles

Fast Charge 10 W pour les smartphones Samsung

Au lieu de 39,99 euros, le chargeur sans fil Samsung Fast Charge certifié Qi est aujourd’hui affiché à 24,99 euros sur fnac.com via une remise immédiate. Il revient ensuite à seulement 4,99 euros après avoir reçu le remboursement de l’ODR – laquelle est valable jusqu’au 30 juin 2020.

Pour en savoir plus 👇

Le chargeur sans fil de Samsung possède un design discret qui lui permet de se fondre rapidement dans le décor une fois posé sur une table de chevet, par exemple. Sur le dessus, il possède d’ailleurs une petite zone adhérente pour que les objets ne glissent malencontreusement.

Ce socle est capable de recharger rapidement jusqu’à 10 W les smartphones estampillés Samsung. Fast Charge est un protocole propriétaire de la marque coréenne, il est disponible à partir du Galaxy S7 jusqu’au S20 Ultra. Pour les autres appareils Qi, la recharge monte jusqu’à 5 W maximum.

De plus, la station rechargera votre smartphone même s’il est revêtu d’une coque de protection, à condition que celle-ci ne dépasse pas les 5 mm d’épaisseur.

Petite précision : le socle de Samsung propose une connectique USB-C, mais n’est livré avec aucun câble. Il faudra alors utiliser celui de votre smartphone, ou en acheter un autre.

