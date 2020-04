DJI Osmo Action : plus de 100 € de remise pour la meilleure alternative à GoPro

La DJI Osmo Action est l'une des seules caméras d'action du marché capable de concurrencer avec GoPro. On la trouve aujourd'hui avec une remise immédiate de 100 euros sur fnac.com. Un kit de recharge d'une valeur de 89 euros est également offert.

Eh oui, il n’y a pas que GoPro dans la vie ! DJI s’y est mis aussi avec sa caméra Osmo Action. Elle a la particularité de proposer un écran à l’avant et à l’arrière, tout en filmant des images saisissantes en Ultra Haute Définition. C’est une excellente alternative, qui plus est abordable grâce à réduction de plus de 100 euros.

En bref

Une conception solide

Des vidéos en 4K à 60 fps

L’excellente stabilisation Rocksteady

Au lieu de 379 euros, la caméra DJI Osmo Action est aujourd’hui disponible à seulement 279 euros sur fnac.com. De plus, le kit de recharge (incluant 2 batteries + 1 station) normalement à 89 euros est offert en l’ajoutant simplement au panier.

Pour en savoir plus 👇

La caméra DJI Osmo Action ne se distingue pas réellement de GoPro sur le design. On retrouve toujours cette petite forme cubique avec un gros objectif. Elle a toutefois la particularité d’intégrer 2 écrans, un à l’avant et un à l’arrière, pour avoir un aperçu dans toutes les situations.

Une caméra d’action se doit d’être robuste. Pour cela, la Osmo Action résiste à la poussière et à l’immersion dans l’eau (sans coque de protection) jusqu’à 11 mètres de profondeur. Une chute d’une hauteur maximale de 1,5 mètre ne devrait pas non plus poser de problèmes, tout comme l’utiliser dans des conditions extrêmes jusqu’à -10 °C.

Son appareil est doté d’un capteur de 1/2, 3 pouces avec un objectif ouvrant à f/2,8 et offrant un angle de 145 degrés. Il permet de capturer des photos de 12 mégapixels avec la possibilité de les enregistrer au format RAW, ainsi que de filmer en 1080p ou 4K à 60 images par secondes avec un débit de 100 Mb/s. Les vidéos profitent par ailleurs du HDR sur du 4K, mais seulement à 30 images par seconde. Son principal atout est son excellent système de stabilisation baptisé Rocksteady.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est tout à fait respectable. Sa batterie de 1 300 mAh peut filmer pendant 1h30 en 4K à 30 images par seconde avec Rocksteady activé et 1h56 en 1080p sans Rocksteady. Cependant, vous pouvez tripler ce chiffre grâce aux deux batteries offertes avec cette promotion.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la DJI Osmo Action dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la DJI Osmo Action.

