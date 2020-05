L’excellent OnePlus 8 est déjà à moins de 560 euros

Bien que OnePlus se soit un peu éloigné de cette image de "flagship killer", la promotion appliquée au OnePlus 8 sur Rakuten permet de s'en rapprocher encore un peu ! Pour seulement 560 euros, l'excellent flagship est encore plus intéressant.

La réputation de OnePlus n’est plus à faire. La qualité de leurs smartphones est reconnue et à chaque fois que le fabricant chinois en présente un, on se retrouve avec un excellent produit. Son OnePus 8, sorti il y a 2 semaines, n’en fait pas exception. Pour 699, on avait là un très bon smartphone, mais Rakuten a décidé de faire mieux en le proposant à 559 euros sur son Marketplace !

En bref

Un excellent écran 90 Hz

Le surpuissant SoC Snapdragon 865

OxygenOS toujours aussi efficace

Compatibilité 5G pour dans quelques années

Le OnePlus 8 est proposé à 559 euros sur Rakuten au lieu de 699 euros dans sa version 128 Go de stockage et 8 Go de RAM dans son coloris Onyx Noir.

Le produit est proposé via un vendeur tiers, envoyé depuis le Royaume-uni. Aucun problème de réseau n’est à prévoir et la garantie légale de conformité est de 24 mois.

Le design du OnePlus 8 est réussi, malgré un dos en verre qui attire quelques traces de doigts, le tout respire la qualité. On sent l’inspiration des iPhone, Galaxy et autres flagships du marché. Son écran presque sans bords et poinçonné confirme encore plus l’envie de OnePlus d’être un produit tout aussi bon à l’intérieur qu’à l’extérieur.

L’écran d’ailleurs est sûrement le plus gros avantage de ce smartphone. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz est un pur plaisir et la technologie OLED de la dalle offre un contraste infini et des couleurs très bien restituées, brillantes et vives sans pour autant perdre un aspect naturel.

Son SoC Snapdragon 865 fait ce qu’on lui demande : écraser toute concurrence. Le OnePlus 8 fait partie des smartphones les plus puissants du marché et ses 8 Go de RAM lui garantissent une utilisation très fluide. Tournant sous OxygenOS avec Android 10, on ne peut pas se plaindre tant l’interface de OnePlus est l’une des meilleures du marché.

Pour tenir toute la journée, le constructeur chinois a opté pour une batterie de 4 300 mAh qui fait plutôt bien son job. En baissant certains paramètres de l’écran couplé à une utilisation classique, on peut même dépasser les deux jours d’autonomie !

Son seul point où il est en retrait par rapport à la concurrence des flagships est le module photo. Son triple capteur grand-angle 48 MP + ultra grand-angle 16 MP + macro 2 MP produit de très bons clichés quand les conditions sont adéquates, mais la partie logicielle pêche sur le mode HDR ou portrait…

