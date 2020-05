Moins de 700 euros pour ce PC portable Gamer Asus équipé d’une GTX 1650

Avec sa gamme TUF, Asus propose des PC portables dédiés au gaming comme celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il embarque un processeur AMD Ryzen R5-3550H, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 et un écran Full HD de 15,6 pouces, pour un prix abaissé à 700 euros au lieu de 850 sur Cdiscount.

Envie d’un PC portable gaming performant sans avoir à passer le cap des 700 euros ? Le Asus TUF505DT-BQ051T est celui qu’il vous faut. Avec sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, assistant le processeur AMD Ryzen R5-3550H, ce laptop proposé par Cdiscount pourra faire tourner la plupart des jeux AAA sans problèmes avec de bonnes performances graphiques.

En bref

Une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650

Un écran 15,6 pouces Full HD

Stockage et mémoire vive expansible

Le laptop gamer Asus TUF505DT-BQ051T est aujourd’hui disponible chez Cdiscount pour 699 euros au lieu de 849 !

Pour en savoir plus 👇

Ce PC portable embarque un écran de 15,6 pouces d’une définition Full HD. Utilisant la technologie IPS, on a donc une très bonne reproduction des couleurs et un très large angle de vision de 170 °. Le taux de rafraîchissement est en revanche limité à 60 Hz.

Son clavier rétroéclairé intègre un pavé numérique pour pouvoir être dans les meilleures conditions sur certains jeux, proposant des commandes dédiées à ces touches chiffrées.

À l’intérieur se trouve le processeur AMD Ryzen S5-3550H, un processeur milieu de gamme aux bonnes performances pour ce prix. Accompagné par la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, vous ne devriez avoir aucun problème pour jouer aux titres les plus gourmands avec de bonnes performances graphiques.

De plus, le disque dur SSD de 512 Go permettra de limiter les temps de chargement. Si sa capacité est trop faible pour vous, une seconde baie de 2,5 pouces est libre pour installer un autre disque dur. Pour les 8 Go de RAM, il est également possible de changer cela et d’ajouter jusqu’à 32 Go de DDR4.

Laptop gaming oblige, là où il pêche, c’est sur l’autonomie, la batterie de cet ordinateur ne permettra pas de durer pour de longues sessions de jeu loin d’un chargeur. Cependant, il est important de préciser que ce problème est inhérent à la plupart de ce genre de PC.

