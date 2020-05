Soyez 5G ready avec le Samsung Galaxy S20 à seulement 730 euros

Annoncé en début d'année, le Samsung Galaxy S20 est disponible en deux versions, une classique et une compatibilité 5G. La seconde est actuellement en promotion sur Rakuten au prix de 729,99 euros au lieu de 1009 habituellement. C'est une réduction de presque 30% !

Parmi les trois modèles de la famille Galaxy S20 présentés en février dernier, le Samsung Galaxy S20 classique est la version la plus « abordable ». Avec un prix de départ de 1 009 euros dans sa version 5G, le mot abordable prend un tout autre sens, mais il reste un flagship de grande qualité. Si en plus, on lui colle une réduction de 280 euros, il devient un immanquable pour n’importe qui cherchant un smartphone haut de gamme, compatible 5G qui plus est.

En bref

Compatible avec la 5G

Un superbe écran AMOLED

Son design presque luxueux

Le Samsung Galaxy S20 5G est disponible sur Rakuten au prix de 729,99 euros au lieu de 1 009 euros dans sa version avec 128 Go de stockage interne et 12 Go de RAM dans le coloris Cosmic Gray ou Cloud Pink.

Le produit, vendu via Marketplace, est un import qui bénéficie tout de même de la garantie constructeur de 24 mois et est compatible avec toutes fréquences françaises.

Si vous préférez craquer pour le Galaxy S20+, sa version 5G est elle aussi en promotion au prix de 813,99 euros au lieu de 1 109 euros.

En savoir plus 👇

Chaque flagship de Samsung coche plusieurs cases de domaines qui frôlent l’excellence, en commençant par le design. Ce Galaxy S20 est un smartphone qui respire la qualité, sa fabrication en verre à l’avant et à l’arrière avec des bords métallisés donne un effet luxueux à ce smartphone.

L’écran est clairement le plus gros point fort de ce smartphone. Sa dalle AMOLED de 6,2 pouces avec sa définition QHD+ est tout simplement magnifique : ses contrastes sont infinis, les couleurs sont excellemment restituées et la presque absence de bordures rend le tout encore plus réussi. Samsung continue aussi avec le poinçon au milieu de l’écran pour accueillir l’appareil photo avant.

Les photos sont d’ailleurs de très bonne facture également avec son capteur à l’avant de 10 MP et son triple module à l’arrière composé d’un capteur principal de 12MP, un ultra grand-angle de 12 MP également et un troisième capteur de 64 MP pour les photos zoomées. Pour prendre des photos le soir, le résultat est impressionnant grâce à un mode nuit très performant.

Le Samsung Galaxy S20 est ensuite propulsé par un SoC Exynos 990 et 12 Go. On peut clairement dire que vous n’aurez pas de problèmes à faire tourner n’importe quel jeu même les plus gourmands. Le seul gros problème de ce smartphone est la batterie de 4 000 mAh qui n’est pas à la hauteur des performances, ne vous attendez pas à passer plus d’une journée loin du chargeur…

Enfin, la compatibilité 5G de ce smartphone permet de pouvoir lui faire confiance sur le long terme. La nouvelle technologie devrait arriver dans les années qui suivent en France, mais de pouvoir s’équiper aujourd’hui d’un smartphone compatible permet d’éviter de dépenser de l’argent à nouveau pour un nouvel appareil lorsque la 5G sera déployée.

Pour plus d’informations sur ce produit, n’hésitez pas à lire notre test complet et détaillé du Samsung Galaxy S20.

