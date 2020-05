10 euros seulement pour la batterie externe sans fil de chez Samsung

Vous recherchez une solution économique et pratique pour recharger sans fil votre appareil compatible lors d'un (futur) déplacement ? La batterie externe sans fil 10 000 mAh de chez Samsung est de nouveau disponible à seulement 10 euros sur Cdiscount via ODR.

La batterie externe sans fil de Samsung possède une capacité de 10 000 mAh pour recharger environ 2 fois un smartphone, ce qui est largement suffisant pour tenir tout un week-end loin de son domicile. Cela évitera de transporter votre socle à induction et de le laisser tranquillement à la maison.

En bref

Le format de la taille d’un smartphone

La compatibilité avec la charge sans fil Qi

Fast Charge (10 W) pour les terminaux Samsung

Au lieu de 59,99 euros, la batterie externe sans fil de Samsung est aujourd’hui disponible à 30,99 euros sur Cdiscount, puis revient à seulement 10,99 euros après avoir reçu le remboursement de l’ODR de 20 euros — valable jusqu’au 30 juin prochain.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la batterie externe de Samsung possède une capacité de 10 000 mAh pour permettre en moyenne de recharger environ deux fois un smartphone classique.

Il est alors possible de recharger tous les appareils certifiés Qi (smartphones, montres connectées, bracelets connectés, etc.) jusqu’à 5 W. Ce n’est pas très rapide, mais celles et ceux qui sont équipés en Samsung – S10 ou ultérieur – seront avantagés. Le format propriétaire Fast Charge leur permet d’atteindre 10 W.

La batterie externe est également équipée d’un port USB pour recharger un second périphérique tout en utilisant la charge sans-fil. Pour recharger la batterie elle-même, cela passe par le port USB C.

Elle possède enfin un design élégant avec son revêtement en aluminium poli, mais c’est surtout son gabarit pas plus gros qu’un smartphone qui est intéressant, notamment pour le transport.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des batteries externes pour smartphone Android et iPhone en 2020.