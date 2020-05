Besoin d’un VPN ? Cyberghost propose en ce moment 2 mois extra gratuits

Cyberghost propose aujourd'hui une offre exceptionnelle en ajoutant 2 mois extra gratuits à son abonnement VPN de 2 ans. Le coût mensuel chute alors à seulement 2,53 euros par mois au lieu de 2,75.

Que ce soit pour la sécurité et l’anonymat sur Internet ou pour regarder vos contenus préférés sans aucune restriction sur les différentes plateformes de SVOD, il est aujourd’hui indispensable de passer par un VPN. Cyberghost est un bon élève, plutôt bon marché grâce à cette offre promotionnelle temporaire.

En bref

Une interface agréable à utiliser

Compatible avec 7 appareils en simultané

Des serveurs dédiés au streaming et d’autres catégories

L’offre du jour chez Cyberghost permet de bénéficier de 2 mois extra gratuits sur l’abonnement 2 ans à 2,75 euros par mois, soit 66 euros au total. Cela veut tout simplement dire que vous payez 24 mois pour 26 mois d’utilisation du service. Le coût mensuel revient alors à seulement 2,53 euros par mois.

Notez qu’une période d’essai de 45 jours est octroyée pour se faire un avis sur la qualité du service. Si vous n’êtes pas satisfait, il suffit de contacter le service client pour obtenir votre remboursement dans son intégralité.

Pour en savoir plus 👇

Cyberghost est un acteur sérieux sur le marché du VPN. L’entreprise possède près de 6 400 serveurs à travers le monde (90 pays au total) pour assurer un service de qualité à ses utilisateurs et utilisatrices, tout en garantissant de ne pas conserver leurs données.

Il donne par ailleurs la possibilité de profiter du service sur 7 appareils différents en même temps. De ce fait, l’application Cyberghost VPN est compatible avec de nombreux supports, en passant du PC au Mac et Linux, jusqu’aux smartphones et tablettes sous Android et iOS, mais aussi les smart TV (Android TV ou Fire TV Stick, par exemple). Il est même possible de l’utiliser avec les consoles de jeu vidéo comme la PlayStation 4, mais cela demande un peu de bidouillage.

L’interface est par ailleurs très agréable à utiliser au quotidien, avec un bel effort de traduction en français. Cyberghost a également la particularité de proposer des types de serveurs en fonction de votre besoin, notamment ceux dédiés au streaming pour assurer une très bonne connexion.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

Notre comparateur VPN

Afin de découvrir d’autres solutions, nous vous invitons enfin à consulter notre comparateur des meilleurs VPN du moment.