Profitez d’une TV QLED 55 pouces de Samsung pour seulement 700 euros

Si vous souhaitez changer de téléviseur et passer à du QLED, c'est le moment ! La TV Samsung QLED 4K de 55" est à seulement 700 euros sur Rue du Commerce. Un prix aussi "abordable" est encore assez rare pour ce type de produit.

Avec la technologie QLED, Samsung veut concurrencer OLED. Sa gamme QLED 2019 ayant été remplacée en début d’année, on peut voir une baisse de prix progressive de ces produits. La TV QLED 55″ QE55Q60R est à 700 euros au lieu de 750 durant une vente flash se terminant le lundi 25 mai sur Rue du Commerce.

En bref

Une dalle QLED

Définition 4K UHD

Compatible HDR 10+

La TV Samsung QLED 55″ QE55Q60R est disponible sur Rue du Commerce à 699 euros au lieu de 749 euros jusqu’au lundi 25 mai 2020.

Si vous cherchez un modèle plus petit, la version 43″ (109 cm) de ce téléviseur est disponible à 619 euros sur Rue du Commerce.

En savoir plus 👇

Les dalles QLED restituent très bien les couleurs et offrent donc une excellente qualité affichage surtout en 4K, ajoutons à cela des contrastes satisfaisants (sans être au niveau de l’OLED) pour couronner le tout et on a là un combo presque parfait. On peut ajouter au lot la compatibilité HDR et HDR 10+ pour que vos soirées cinéma soient toujours plus agréables, couplé à la technologie sonore Dolby Digital+.

TV Samsung oblige, on a le droit à toute la partie SmartTV avec l’OS du coréen embarquant l’assistant Bixby et de nombreuses applications comme les indispensables Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou YouTube. On a aussi le droit à un navigateur web pour trouver encore plus des contenus.

Enfin, la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa permet de contrôler son téléviseur avec son Google Home ou son Amazon Echo. Mais cette TV peut aussi servir elle-même pour contrôler vos objets connectés compatibles avec l’application Samsung SmartThings.

Notre guide

Pour ce prix-là, il est compliqué de trouver une meilleure offre pour du QLED, mais si vous souhaitez comparer un minimum le marché avant de craquer, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide d’achat des meilleurs téléviseurs du moment !