Ok Google, baisse le prix de la Marshall Action II Voice pour les French Days

On ne présente plus le Britannique Marshall. En misant sur le design iconique de ses amplis, il propose de nombreuses enceintes Bluetooth qui lui ont permis de faire de lui l'un des acteurs les plus importants de ce marché. Sa Acton II Voice, avec l'Assistant Google intégré

L'enceinte Bluetooth Marshall Acton II Voice

La force des enceintes Marshall est le design. Basé sur celui des amplis légendaires de la marque, elles offrent un style rétro avec du similicuir et cette fameuse grille à l’avant avec le logo collé dessus. Cette Acton II Voice a pour particularité l’intégration de Google Assistant. En la connectant à l’application Google Home sur son smartphone, l’enceinte pourra se comporter comme n’importe quelle enceinte connectée de Google pour gérer vos objets connectés, vous donner la météo, lire votre agenda, etc. C’est une sorte de Google Home Max en somme.

La qualité sonore de cette enceinte est aussi à souligner. Le rendu est bien équilibré et les aigus comme les basses sont tous bien calibrés. Elle fera une enceinte parfaite dans un salon pour une soirée ou pour le quotidien. Elle possède une connectivité Bluetooth, Wifi, mais aussi un port jack 3,5 mm pour diffuser sa musique avec ou sans fil.

Avec les boutons sur le haut de l’enceinte, vous pourrez gérer les contrôles classiques comme le volume, passer au titre suivant, mettre pause ou gérer le niveau de basses et d’aigus individuellement.

