Samsung : sa batterie externe avec charge sans fil chute à 10 euros

La batterie externe 10 000 mAh de Samsung compatible avec la charge sans fil est de retour à petit prix. On la trouve aujourd'hui à seulement 10 euros sur Cdiscount en cumulant la remise immédiate du revendeur avec l'ODR du constructeur.

Les vacances approchent à grands pas et mieux vaut être bien préparé pour se parer à toutes éventualités, notamment celle de tomber en rade de batterie à la plage ou lors d’une promenade en forêt. Pour cela, on vous recommande aujourd’hui la batterie externe de Samsung en promotion, d’autant plus qu’elle est compatible charge sans fil afin rajouter un aspect pratique pour celles et ceux qui ont des appareils compatibles.

En bref

Le format de la taille d’un smartphone

La compatibilité avec la charge sans fil Qi

Fast Charge (10 W) pour les terminaux Samsung

Au lieu de 59 euros sur le site officiel du constructeur, la batterie externe 10 000 mAh de Samsung (avec charge sans fil) revient aujourd’hui à seulement 10 euros sur Cdiscount en cumulant la remise immédiate avec l’offre différée de remboursement d’un montant de 20 euros valable jusqu’au 30 juin prochain.

Pour en savoir plus 👇

La batterie externe de Samsung possède une capacité de 10 000 mAh pour permettre en moyenne de recharger environ deux fois un smartphone classique.

Il est possible de recharger tous les appareils certifiés Qi (smartphones, montres connectées, bracelets connectés, etc.) jusqu’à 5 W grâce à sa compatibilité charge sans fil. Ce n’est effectivement pas très rapide, mais celles et ceux qui sont équipés en Samsung – S10 ou ultérieur – seront avantagés. Le format propriétaire Fast Charge leur permet d’atteindre jusqu’à 10 W.

La batterie externe est également équipée d’un port USB pour recharger un second périphérique tout en utilisant la charge sans-fil. Pour recharger la batterie elle-même, cela passe par son port USB C.

Elle possède enfin un design élégant avec son revêtement en aluminium poli, mais c’est surtout son gabarit pas plus gros qu’un smartphone qui est intéressant, notamment pour faciliter le transport pendant ces vacances d’été.

