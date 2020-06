Le disque dur portable Seagate Expansion 4 To est en promotion sur Amazon

En promotion lors des French Days, le disque externe Seagate Expansion avec une capacité de 4 To a conservé son prix avantageux de l'événement chez quelques enseignes, dont Amazon. On le trouve aujourd'hui à seulement 89 euros au lieu de 119.

Le disque dur externe Seagate Expansion 4 To en promotion est aujourd’hui une solution abordable pour stocker vos données numériques autre part que sur le cloud. Il peut également être utilisé pour étendre la mémoire interne de votre PlayStation 4 ou Xbox One.

En bref

Compatible USB 3.0

Sa capacité pouvant accueillir environ 80 jeux

Une vitesse de transfert suffisante pour l’utiliser avec une console

Au lieu de 119 euros habituellement, le disque dur externe Seagate d’une capacité de stockage de 4 To est aujourd’hui disponible à seulement 89 sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le disque dur externe de la marque Seagate possède un design sobre dans un format de 2,5 pouces, ce qui lui permet tout de même de se faire transporter dans un sac en cas de besoin, d’autant plus qu’il pèse moins de 250 grammes.

Il se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 5400 tours par minutes. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffit pour transférer des fichiers depuis un PC et même faire tourner des jeux vidéo depuis une console de salon. Avec 4 To, vous pourrez installer environ 80 jeux à raison de 50 Go par jeu.

Vous pourrez également stocker 4 000 000 de photos de 1 Mo ou 800 000 de musiques de 5 Mo, selon votre préférence. Ce disque dur externe est enfin compatible PC Windows 7/8/Vista/XP et Mac OS X 10.4.8 et supérieur.

Notre guide d’achat

Afin d’en savoir toujours plus, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD et disques durs en 2020.