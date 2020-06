Le chargeur compact USB-C 30 W d’Anker est encore plus abordable qu’avant

Le chargeur 30 W USB-C PowerPort III mini d'Anker, compact et ultra rapide, voit son prix tomber pour atteindre 23 euros sur Amazon. Un bon achat qui permettra de recharger n'importe quel appareil.

Que ce soit pour un Galaxy S20, un iPad Pro, un Huawei Matebook ou un MacBook Air, il faudra un adaptateur assez puissant pour les recharger tous rapidement. Vous pouvez aujourd’hui profiter du chargeur USB-C 30 W d’Anker, l’un des plus compacts du marché, aujourd’hui en réduction.

En bref

Un chargeur compact

Une recharge ultra rapide

Compatible avec les périphériques USB-C et Lightning

Au lieu de près de 40 euros à son lancement, le chargeur 30 W USB-C PowerPort III mini d’Anker est actuellement disponible à seulement 23 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le chargeur 30W d’Anker est très compact. Le nitrure de gallium (GaN) qui a remplacé le silicium des chargeurs classiques a deux avantages : il est plus efficient et prend beaucoup moins de place. C’est par ce procédé qu’Anker a pu créer un chargeur 30% plus compact que celui d’un MacBook, sans pour autant perdre des Watts.

De la même manière, le chargeur 30W possède la technologie PowerIQ 3.0 qui, selon Anker, permet de recharger vos appareils le plus rapidement possible. La marque garantit cependant une sécurité optimale et intègre évidemment sur le chargeur une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température.

Enfin, si vos appareils ont un port USB-C ou Lightning, une très grande majorité d’entre eux seront compatibles avec ce chargeur. Cependant, il faut savoir qu’ils n’atteindront pas tous 30 W de puissance en recharge, selon la compatibilité de votre appareil.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles de chargeurs rapides, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures chargeurs rapides pour votre smartphone.