DJI Osmo Mobile 3 : le meilleur stabilisateur est en promotion pour l’été

Le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 fait partie des meilleures références du marché et n'est que très rarement en promotion. On le trouve pourtant en ce début d'été avec une belle réduction de 30 euros sur Amazon, laquelle le fait passer de 109 à 79 euros seulement.

Nos smartphones sont généralement de bons appareils photo et le petit coup de main d’un excellent stabilisateur peut tout simplement donner des merveilles. Avec le récent DJI Osmo Mobile 3, le constructeur peaufine sa formule pour offrir au grand public l’une des meilleures références du marché, aujourd’hui avec une baisse de presque 30 % sur son prix d’origine.

En bref

Il est désormais pliable

Plus de facilité à l’utiliser à une main

Les nombreuses nouvelles fonctionnalités

Au lieu de 109 euros, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est actuellement disponible à seulement 79 euros sur Amazon. Notez qu’il s’agit du prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Pour en savoir plus 👇

Le DJI Osmo Mobile 3 a été lancé il y a moins d’un an. Il reprend globalement le design de son prédécesseur, mais en apportant tout de même quelques changements. Tout d’abord, ce stabilisateur sur 3 axes est désormais pliable pour faciliter le rangement et le transport. Ensuite, l’utilisation à une main est largement simplifiée avec tous les boutons disponibles à portée de pouce.

Par ailleurs, il faut savoir que ce nouveau design est mieux pensé par rapport au DJI Osmo Mobile 2. Ses ports audio et de recharge ne sont effectivement plus obstrués afin de pouvoir recharger votre smartphone ou d’utiliser vos micros externes plus facilement qu’auparavant. Cela impactera évidemment l’autonomie de ce stabilisateur, annoncée de base à environ 15 heures par le constructeur.

On retrouve évidemment de nombreuses fonctionnalités bien connues comme l’ActiveTrack (3.0) qui suit automatiquement l’objet de votre choix ou encore le fameux mode Hyperlapse que l’on aperçoit déjà sur les drones de la marque. De nouvelles viennent évidemment agrémenter le tout, avec notamment un mode « story » pour ajouter des filtres et de la musique aux vidéos, le contrôle gestuel pour déclencher le retardateur ou encore l’option rotation rapide très pratique afin de passer du mode portrait au mode paysage.

Notez que le DJI Osmo Mobile 3 est compatible avec tous les smartphones et iPhone, à condition que leur poids soit compris entre 170 et 230 grammes et que leurs dimensions soient inférieures ou égales à 180 mm de diagonale, 9,5 mm d’épaisseur et 62 à 88 mm de largeur.

