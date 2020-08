Combo de l’été : partez en vacances avec une GoPro Hero 7 Black en promotion

La GoPro Hero 7 Black, toujours aussi performante aujourd'hui, est en promotion via Acheter sur Google. On peut la retrouver à 237 euros grâce à un code promo, au lieu de 349 à son lancement.

Si la tendance des actions cam s’est un peu calmée ces dernières années, elles n’ont pas pour autant disparu, loin de là. Ces petites caméras ultras compactes proposent, pour les plus haut de gamme, une qualité d’image remarquable et une résistance à toute épreuve. En d’autres termes, ce sont les partenaires idéales de vos vacances. La GoPro Hero 7 Black n’est pas la plus récente, mais elle est en tous cas toujours aussi actuelle et profite d’une belle promotion.

En bref

Stabilisation HyperSmooth

Étanche sans protection

Peut filmer jusqu’en 4K à 60 ips

La GoPro Hero 7 Black est désormais disponible à 237 euros via Acheter sur Google au lieu de 349 lors de son lancement. Pour atteindre ce prix, il faudra ajouter le code PROMOAOUT lors du paiement.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne. En l’occurrence, c’est Darty qui vend et expédie cette GoPro Hero 7 Black. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus👇

Si la GoPro Hero 7 Black n’est pas aussi épurée que la nouvelle version, elle conserve quasiment le même format. On retrouve les boutons physiques pour naviguer dans les menus et l’écran est toujours tactile pour une navigation plus rapide. Il n’y a pas besoin de caisson étanche, cette Hero 7 Black est waterproof jusqu’à 10 mètres de profondeur.

GoPro oblige, la qualité de cette action cam n’est pas à prouver. On peut alors filmer jusqu’en 4K à 60 ips et même profiter d’un mode ralenti Full HD jusqu’à 240 ips. En bref, cette qualité n’a pas grand-chose à envier à la Hero 8 Black. Cette version 7 signe également l’arrivée du mode HyperSmooth. La première version de ce mode était déjà très réussie et permet à la vidéo d’être d’une remarquable stabilité. De même, c’est sur cette version que le mode TimeWarp a fait son apparition. Ce dernier permet de rendre une vidéo plus dynamique en l’accélérant, tout en profitant de la stabilisation de la GoPro.

Pour enregistrer ses photos et ses vidéos, il faut impérativement insérer une microSD. Cette action cam étant compatible 4K, il est préférable de choisir une carte compatible avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30 favorisant l’enregistrement en UHD. La carte microSD Extreme Pro de 128 Go est compatible, et elle est à 26 euros au lieu de 45 sur Amazon en ce moment.

Enfin, pour un si petit produit, il faut savoir les micros font le travail. Le bruit du vent est moins présent que sur la Hero 6 et les personnes autour de la caméra sont audibles.

Si vous voulez en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test de la GoPro Hero 7 Black.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles du constructeur chinois, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures GoPro et alternatives à emporter cet été.