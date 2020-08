iRobot Roomba 975 : ce robot aspirateur est 120 € moins cher que d’habitude

Les robots nous permettent de déléguer la corvée de l'aspirateur, et on ne va pas s'en priver. Surtout quand ils sont en promotion, comme le iRobot Roomba 975 qui chute aujourd'hui à moins 400 euros grâce à un code promo via Acheter sur Google.

La corvée de l’aspirateur enchante (très) peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs qui s’occuperont des poussières, miettes et poils d’animaux en un rien de temps. Si certaines références sont onéreuses, d’autres bénéficient de bonnes promotions. C’est justement le cas du iRobot Roomba 975 qui affiche une réduction de 120 euros.

En bref

Cartographie son environnement

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Programmation du nettoyage sur l’application iRobot Home

Lancé à 649, mais affiché à 499 euros, l’aspirateur iRobot Roomba 975 est aujourd’hui disponible à 379 euros via Acheter sur Google avec le code promo PROMOAOUT.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

En matière de robots aspirateurs, iRobot propose certaines des meilleures références du marché, grâce notamment à de bons rapports qualité/prix. Malgré son ancienneté sur le marché, le Roomba 975 n’échappe pas à cette règle avec des fonctionnalités pratiques au quotidien. Il est notamment doté d’un système de navigation qui lui permet d’établir une carte précise de son environnement. Il mémorise également les zones déjà nettoyées et peut reprendre son activité là où il s’est arrêté pour achever sa tâche. Pas de panique concernant les risques de chute dans les escaliers : le robot est équipé de capteurs pour prévenir ce genre d’incident.

Côté nettoyage à proprement parler, le robot dispose de brosses qui s’adaptent à une grande variété de sols, allant du carrelage à la moquette. Et si certaines zones de votre habitation sont plus fréquentées que d’autres, donc susceptibles d’être plus sales, le robot le détectera et s’appliquera à nettoyer ces endroits plus en profondeur. Toutefois, le Roomba 975 n’est pas équipé d’un système de lavage, mais il pourra tout de même fonctionner en duo avec le robot laveur Braava jet m6 de iRobot. Concrètement, une fois l’aspiration terminée, le deuxième robot pourra s’activer automatiquement si vous configurez cette fonctionnalité sur l’application iRobot Home.

En effet, comme d’autres robots aspirateurs, le iRobot s’accompagne donc d’une application pour contrôler les nettoyages. Sur iRobot Home, vous pourrez programmer ses passages pour que le ménage soit fait à votre retour chez vous, par exemple. Il sera également possible de suivre son activité et consulter l’historique. Notez que pour vous faciliter encore plus la tâche, le Roomba 975 est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Enfin, l’autonomie de ce robot est estimée à 90 minutes pour un cycle de nettoyage. Il reviendra ensuite automatiquement à sa base pour se recharger.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2020.