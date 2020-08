Box fibre : nos 3 meilleures offres du moment avec un gros débit

Si vous souhaitez bénéficier d'une très bonne connexion Internet à haut débit à la maison, et que vous avez accès à la fibre, le choix de la box idéale est important. Aujourd'hui, on vous propose nos 3 forfaits préférés du moment.

Que vous optiez pour le télétravail ou que vous vouliez simplement avoir la meilleure connexion possible depuis chez vous, les forfaits Fibre avec de hauts débits sont toujours plus intéressants. Surtout quand ceux-ci proposent des prix avantageux, comme ces trois offres à moins de 30 euros par mois avec un débit de 1 Gb/s minimum.

Les offres en un clin d’oeil

L’offre Bbox Must de Bouygues

L’offre Bbox Must est un abonnement Internet qui se situe entre l’entrée de gamme Bbox fit et la premium Bbox Ultym. C’est un abonnement Fibre qui propose des débits excellents pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi, contre seulement 300 Mb/s en téléchargement pour la Bbox Fit. Selon Bouygues, concrètement, vous pourrez théoriquement télécharger un film en 10 secondes seulement.

Cette Bbox Must embarque aussi un décodeur TV 4K. Ce dernier vous fera profiter d’une qualité optimale sur plus de 180 chaînes. De plus, la box tourne sous Android TV, ce qui vous apportera toutes les fonctionnalités de l’interface de Google, comme le Play Store, Google Assistant ou encore la fonctionnalité Chromecast.

Enfin, l’offre comprend évidemment la ligne fixe avec des appels illimités vers les fixes et mobiles en France. Vous pourrez également appeler vers des fixes de plus de 110 pays.

En bref

Des débits descendants jusqu’à 1 Gb/s

Un décodeur TV 4K

Une ligne téléphonique avec appels illimités

Jusqu’au 11 octobre 2020, la première année de l’offre Bbox Must de Bouygues est affichée à 14,99 euros par mois au lieu de 21,99 euros habituellement. Toutefois, il faut savoir que cette offre engage sur un an, et passera ensuite à 36,99 euros par mois.

L’offre RED Box de RED by SFR

Contrairement à d’autres offres, RED by SFR met à disposition une offre dont le prix n’évolue pas après un an. Pour un prix avantageux, la RED Box intègre une très bonne offre Internet avec en plus l’option Très Haut Débit offerte jusqu’au 17 août prochain. Au programme : des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 500 Mb/s maximum en envoi, ce qui sera largement suffisant pour la majorité des usages.

Le forfait n’inclut pas de décodeur TV, mais l’option vous en coûtera de 2 à 4 euros supplémentaires par mois si vous désirez profiter de 35 ou 100 chaînes. Le décodeur, fourni avec cette option, est aussi compatible 4K HDR.

Côté téléphonie, RED propose des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations. Et jusqu’au 17 août, les appels illimités vers les mobiles sont également offerts.

En bref

Des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, jusqu’à 500 Mb/s en envoi

Option Très Haut Débit offerte jusqu’au 17 août

Un prix qui ne double pas au bout d’un an

L’offre RED box Fibre de RED by SFR est à 23 euros par mois, sans engagement et sans limite de durée.

L’offre Freebox Pop de Free

Au niveau des débits proposés, Free va beaucoup plus loin que ses concurrents. Le Freebox Pop atteint pas moins de 5 Gb/s « partagés » descendants, et 700 Mb/s montants. Attention, cela veut dire que la box est capable de recevoir 5 Gb/s au total, mais vous ne pourrez pas atteindre cette vitesse sur un seul appareil. La limite sera de 2,5 Gb/s sur seul port Ethernet.

Pour la TV, l’offre inclut l’interface Oqee avec 220 chaînes. Vous aurez aussi droit au Player Pop intégré, qui dispose de fonctionnalités comme le contrôle du direct et supporte la 4K HDR et le Dolby Vision. Free intègre également un répéteur Wi-Fi dans son offre.

Enfin, la Freebox Pop propose les appels illimités vers les mobiles dans l’Hexagone et les DOM, ainsi que vers les fixes de 110 destinations.

En bref

Jusqu’à 5 Gb/s « partagés » descendants

Accès à 220 chaînes TV

Appels illimités en France métropolitaine et DOM + vers les fixes de 110 destinations

L’offre Freebox Pop est disponible à 29,99 euros par mois sans engagement pendant un an, puis passera à 39,99 euros par mois après la première année.

