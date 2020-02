Bbox Must ou SFR Fibre : quelle est la meilleure offre fibre à 19 € ?

Les abonnements Bbox Must et SFR Fibre sont deux offres fibre proposées à 19 euros pendant un an avant de passer respectivement à 34,99 et 38 euros mensuels. Qu’a-t-on pour ce prix-là, laquelle est la meilleure ? On vous dit tout dans ce comparatif.

Si Free et Orange ont très tôt pris le virage de la fibre, Bouygues et SFR ont mis un peu plus de temps pour proposer à grande échelle de la fibre optique jusqu’à l’abonné, ou de la FTTH comme ont dans le jargon. Les deux fournisseurs d’accès sont désormais pleinement engagés dans la technologie et proposent chacun des offres à 19 euros pendant un 1 an puis à 35 euros environ l’année suivante sous le nom de Bbox Must et SFR Fibre. Vous ne savez pas comment choisir entre les deux ? Nous les avons comparés afin de vous conseiller la meilleure offre selon nous.

En un clin d’œil

Si vous n’avez pas envie de tout lire :

Bbox Must ou SFR Fibre : les débits

Que cela soit chez SFR ou chez Bouygues, les deux offres proposent de la FTTH, sous réserve d’éligibilité bien évidemment. Pour ce qui est des débits descendants (download), les deux sont sur un pied d’égalité : 500 Mb/s. C’est dans le sens montant (upload) qu’il y a une différence puisque SFR propose 500 Mb/s également, là où Bouygues n’atteint « que » 300 Mb/s. La différence est importante, mais il faut noter que l’upload joue moins sur l’expérience de navigation courante.

En revanche, cela peut être un critère à prendre en compte si vous avez besoin d’envoyer régulièrement de gros fichiers. On pense notamment aux professionnels de l’image ou du son qui doivent faire parvenir régulièrement le fruit de leur travail à des clients ou des collègues sans le compresser au préalable.

Vainqueur : SFR

Bbox Must ou SFR Fibre : la TV

Dans les deux cas il s’agit d’abonnements « triple play » ils sont donc assortis de bouquet TV. En termes de quantité pure, c’est Bouygues qui prend l’avantage avec 180 chaines et une box disposant d’un enregistreur TV. SFR de son côté n’en propose que 160, c’est 20 de moins, mais à toutes fins utiles, cela ne devrait pas vraiment être problématique. Le décodeur est également capable d’enregistrer des programmes, et même de deux chaines en même temps.

FR a en revanche le mérite de proposer divers packs pour le sport, dont le pack RMC + Bein Sport à 19 euros pendant un an. Il faudra voir en fonctions de vos besoins et de vos centres d’intérêt. Notez que vous aurez de la 4K chez les deux FAI. De notre côté, nous sommes plus sensibles à la présence d’Android TV, de Google Assistant et du support de Google Cast dans la Bbox Miami intégrée à l’offre de Bouygues.

Vainqueur : Bouygues

Bbox Must ou SFR Fibre : la téléphonie fixe

Honnêtement, en 2020, quelqu’un utilise encore son téléphone fixe ? Les deux FAI incluent la téléphonie fixe en illimité vers les fixes en France et vers de nombreux pays à l’étranger. Bouygues tire en revanche son épingle du jeu en ajoutant les appels vers les mobiles en France.

Vainqueur : Bouygues

Bbox Must ou SFR Fibre : les frais supplémentaires

Reste enfin la question des frais supplémentaires. Les opérateurs ne peuvent désormais plus ajouter la location de la box au prix affiché. Il est donc surtout important de comparer les frais de mise en service. Comptez 29 euros chez Bouygues… et 49 chez SFR.

Vainqueur : Bouygues

Bbox Must ou SFR Fibre : le prix

Comme nous le disions en introduction, dans les deux cas, les abonnements sont à 19 euros par mois… mais cela change après la virgule. SFR préférant les comptes ronds, l’abonnement est à 19 euros, tandis que Bouygues est à 19,99 euros. Passée la première année, la tendance s’inverse avec une Bbox Must à 34,99 et SFR Fibre à 38 euros. 4 mois après la date anniversaire, Bouygues sera donc plus avantageux.

Vainqueur : Bouygues

Et les modems dans tout ça ?

SFR et Bouygues sont en train de changer de passer à une nouvelle génération de modem. Si celle de Bouygues n’est pas n’est pas encore véritablement disponible, celle de SFR, la SFR Box 8, l’est moyennant 7 euros supplémentaires. Vous y trouverez notamment du Wi-Fi 6. On se contentera donc de comparer les box de bases.

Sur ce point, les deux proposent des caractéristiques similaires notamment sur la présence Wi-Fi 5 ou « ac ». Modem et décodeurs sont également en deux parties ce qui permet de placer son téléviseur ailleurs que proche de l’arrivée de la fibre. On peut donc considéré que les deux font jeu égal.

Vainqueur : égalité

Laquelle choisir ?

À l’issu de ce comparateur, on remarquera donc que le seul véritable avantage de SFR sur Bouygues a trait aux débits montants. C’est important si vous envoyez régulièrement de gros fichiers, sinon vous ne verrez pas la différence. Pour le reste, Bouygues fait mieux sur tous les points.

Vous l’aurez donc compris : c’est l’offre de Bouygues que nous recommandons. Notez que vous trouverez également une offre à 19 euros chez Sosh, mais nous nous intéresserons à celle-ci ultérieurement.

Aucune de ce deux offres ne vous tente ?

Si ce offres ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL.