Stockez vos données avec le SSD externe Samsung T7 à partir de 110 euros

La gamme de SSD externes T7 de Samsung est excellente. Elle offre de très bonnes performances à un prix abordable pour du SSD. La Fnac propose la gamme en promotion avec un prix de départ de 109 euros au lieu de 159.

En bref

Une connectique USB-C

La vitesse de l’USB 3.2

La robustesse du SSD

Pour en savoir plus 👇

Après le T5, Samsung a encore proposé un excellent SSD Externe avec le T7 sorti en début d’année. Il partage un design similaire à son prédécesseur avec un format compact (85 mm de largeur x 57 mm de longueur x 8 mm d’épaisseur) et un poids plume de 58 grammes. Très facile à transporter, il pourra se ranger dans n’importe quelle petite poche d’un sac pour vous suivre partout.

On retrouve également la connectique USB-C qui offre une excellente versatilité et surtout amène la première amélioration par rapport au T5 : l’USB 3.2. Bien plus rapide que le 3.1 utilisé auparavant, il permet au T7 d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture théoriquement deux fois supérieures à celles du T5. Le coréen annonce 1,05 Go/s en vitesse de lecture et de 1 Go/s en écriture.

Ajoutons à cela la robustesse du SSD. Ces disques sont bien plus solides que les disques durs classiques et une chute ne risque pas de rayer le disque et de vous faire perdre vos données à tout jamais ! Cette technologie est aussi bien plus solide sur le long terme et si vous avez un problème, vous pourrez toujours faire appel à la garantie 3 ans de Samsung.

Notre guide d’achat

