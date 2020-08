L’écran QHD, 144 Hz, 27 pouces d’LG est à 350 euros

LG propose toujours d'excellents moniteurs PC comme le UltraGear 27GN850-B. Proposé en réduction sur Amazon, il est l'écran parfait pour ceux qui ont un budget autour de 350 euros.

Avoir un bon écran pour son PC peut être bien plus important que vous le pensez. Un taux de rafraîchissement et une résolution élevés peuvent changer presque toute votre expérience utilisateur. L’excellent LG UltraGear 27 pouces est justement en promotion à 350 euros sur Amazon.

En bref

Résolution QHD

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Temps de réponse de 1 ms

L’écran PC LG UltraGear 27 pouces est disponible à 350 euros sur Amazon au lieu de 430.

Le design de cet écran LG est très réussi. On a des bordures d’écran très fines et de nombreuses possibilités de position. On peut changer l’inclinaison, la hauteur et le pivotement du moniteur pour l’adapter facilement à son setup.

La dalle IPS possède une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels, on profite ainsi d’une excellente qualité d’affichage amplifiée par la compatibilité HDR 10. En ajoutant le taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un affichage ultra fluide et le temps de réponse de 1 ms pour n’avoir aucun retard sur l’action de votre jeu, on se retrouve avec un combo presque parfait.

De plus, l’écran est compatible avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium pour minimiser les déchirures et les saccades durant l’affichage. Pas de jaloux, les possesseurs de cartes NVIDIA ou AMD ne se retrouvent pas lésés par l’absence d’une des deux technologies.

Enfin, l’écran possède deux ports HDMI et un DisplayPort pour brancher trois appareils à la fois comme votre PC, une console et une box TV. Quant à la sortie sonore, on a une prise jack 3,5 mm pour connecter des haut-parleurs, un casque ou des écouteurs facilement.

