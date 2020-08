Le disque dur 8 To Seagate Expansion passe à moins de 150 euros

Seagate est un expert des disques durs, avec sa gamme Expansion, elle propose de systèmes de stockage externe au très bon rapport qualité-prix. Sa version 8 To devient encore moins cher grâce à la Fnac.

Le disque dur externe 8 To Seagate Expansion propose une très grande capacité de stockage pour un rapport qualité-prix plus qu’intéressant. Pour fêter la rentrée, la Fnac le propose à prix réduit : 149 euros au lieu de 209.

Le disque dur externe Seagate Expansion 8 To est disponible à 149 euros à la Fnac au lieu de 209 euros.

Seagate s’est fait un nom sur le marché des disques durs grâce à des produits performants et de très bonne qualité. La gamme Expansion n’y fait pas défaut avec ses disques externes entrée de gamme qui restent tout de même d’excellents produits.

Pour atteindre un prix assez bas, Seagate se contente d’un châssis en plastique avec un effet « diamant » qui offre une apparence originale plutôt que juste un revêtement plat et assez basique.

On fait aussi l’impasse sur le SSD, on a ici un HDD assez classique qui permet d’avoir cette énorme capacité à prix bas. Avec ces 8 To, vous pourrez stocker une grosse partie de votre bibliothèque Steam, vos films, toute votre musique et garder encore pas mal de Go de disponibles. Il est donc le compagnon parfait de ceux qui n’ont pas forcément assez de place sur leur PC pour stocker tous leurs fichiers.

Petite particularité à noter, à cause de sa grande capacité, il ne peut pas être simplement branché à un ordinateur, il doit aussi être relié à une prise de courant. Branchez-le à votre multiprise, branchez son câble USB 3.0 à votre PC et vous devriez atteindre des débits (théoriques) de 220 Mo par seconde.

