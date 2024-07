Cette carte d’extension WD_Black 1 To pour Xbox Series X/S est moins chère que la Seagate pendant le Prime Day

Si vous souhaitez étendre l'espace de stockage de votre Xbox Series X ou S, mais que la carte d'extension Seagate vous paraît trop chère, alors vous pourrez vous tourner vers l'efficace WD_Black C50. Celle-ci, qui vaut largement le détour, est actuellement proposée à 119 euros au lieu de 189 euros sur Amazon pendant son Prime Day.

Pour augmenter le stockage de leur console, les détenteurs d’une PS5 doivent la démonter partiellement pour y installer un SSD NVMe, tandis que les utilisateurs de Xbox Series X ou S n’ont qu’à brancher une carte d’extension. Bien plus simple, donc. Mais alors que Seagate était quasi seul sur le marché de cette solution de stockage, une autre marque a souhaité elle aussi investir le secteur : il s’agit de Western Digital, dont la carte WD_Black C50 était, à son lancement, bien moins coûteuse que sa rivale de Seagate, pour des performances équivalentes. Et pendant le Prime Day d’Amazon, cette carte d’extension (1 To) est encore moins chère grâce à une réduction de 70 euros.

Les points positifs de la WD_Black C50

De bonnes vitesses de transfert

Compatible avec Quick Resume

Moins chère que celle de Seagate

Auparavant proposée à 189,99 euros, la carte d’extension WD_Black C50 est actuellement affichée à 119,14 euros sur Amazon.

Facile à installer et à utiliser

Tout comme la Seagate Expansion Card, la carte d’extension WD_Black C50 s’insère simplement dans le port « Storage Expansion » de la Xbox Series S ou X. Elle est d’ailleurs plus légère que sa concurrente (25 g contre 30 g) et a l’avantage de paraître plus solide que la Seagate (laquelle est certes plus raffinée visuellement). Notez justement que la WD_Black C50 a été pensée pour être transportée partout puisqu’elle est dotée d’un petit passant permettant de la glisser par exemple dans un porte-clés. Le format propriétaire en aluminium peut par ailleurs faire office de radiateur pour dissiper la chaleur émise par le SSD lui-même, ce qui est plutôt rassurant.

Connectée à la Xbox, la carte d’extension est automatiquement reconnue par la console et vous fait bénéficier d’un stockage de 1 To, ou plutôt 919,9 Go plus précisément. C’est depuis le menu de la Xbox que l’on peut déplacer ou copier un jeu depuis le SSD de la console à la carte d’extension, ou inversement. D’ailleurs, nous n’avons repéré aucun bug lors de nos nombreuses manipulations. Ce n’était malheureusement pas le cas avec la carte Seagate…

De bonnes performances

La carte d’extension WD_Black C50 propose des performances similaires à celles de la solution de Seagate. Et c’est un très bon point. Au cours de notre test, le déplacement du jeu A Plague Tale : Requiem et ses données (53,6 Go) d’une Xbox Series X à la carte a pris seulement 1 minute et 23 secondes. Dans le cas d’une copie et non d’un déplacement, la vitesse de transfert peut légèrement varier, sans que cela change l’ordre de grandeur du tout au tout. En revanche, en déplaçant un titre de la WD_Black C50 à la Xbox, la vitesse est moins rapide, et les temps de chargement plus longs.

Enfin, comme la Seagate, la WD_Black C50 nous fait profiter de fonctions comme le Quick Resume, qui permet d’interrompre un jeu, de jouer à un autre titre et de reprendre le premier là où on s’était arrêté. Ainsi, lorsque l’on passe d’un jeu à un autre, la console enregistre à chaque fois l’état du jeu actuel.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la WD_Black C50.

Lire aussi

Quel SSD M2 interne ou disque dur externe choisir pour la PS5 ?

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.