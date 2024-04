LG SE6S : 150 € de réduction sur cette barre de son et 150 € offerts en carte-cadeau

Si vous souhaitez remplacer les haut-parleurs de votre téléviseur et opter pour une barre de son simple et efficace, mais que vous ne voulez pas trop puiser dans vos économies, vous pourrez par exemple vous diriger vers la LG SE6S, que l'on trouve à 249 euros chez Darty au lieu de 399 euros sur le site officiel. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que vous aurez aussi droit à une carte-cadeau de 150 euros offerte.

Une barre de son qui délivre des dialogues incarnés et précis et qui offre surtout un bon équilibre sonore : voici un petit portrait robot de la LG SE6S, que nous avons testée. Ce modèle n’est toutefois pas exempt de défauts. Ses effets surround sont par exemple peu perceptibles, ce qui est un peu dommage. Mais c’est un sacrifice qu’il est bien plus facile à faire lorsque la barre de son est bien moins chère que d’habitude, comme actuellement, et qu’en prime, une carte-cadeau d’un beau montant.

Ce qu’il faut savoir sur la barre de son LG SE6S

Des dialogues précis

Un bon équilibre sonore

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Proposée à 399 euros sur le site officiel, la barre de son LG SE6S est actuellement affichée à 249 euros chez Darty. Et en prime, une carte-cadeau de 150 euros est offerte !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la LG SE6S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le LG SE6S au meilleur prix ?

Une barre de son compact avec une connectique fournie

À première vue, la barre de son LG SE6S nous paraît assez compacte, avec seulement 80 cm de largeur pour 6 cm de hauteur et 13 cm de profondeur. Ses bords arrondis et son tissu acoustique bi-ton contribuent en plus à en faire un modèle élégant et soigné, et on ne va pas s’en plaindre. Dans ses entrailles, on trouve cinq transducteurs, dont un tweeter positionné au centre : plutôt rassurant quand on sait que 70 % des sons d’une piste en Dolby ou DTS, y compris les dialogues, sont enregistrés sur le canal central. Côté charge acoustique, les quatre haut-parleurs sont relayés dans le grave et l’infra-grave par quatre radiateurs passifs, qui permettent en théorie de générer des basses puissantes.

Côté connectique, LG a misé sur deux prises HDMI, alors qu’on n’en trouve bien souvent qu’une seule sur les barres de son d’entrée de gamme. La seconde ajoutée permet de connecter directement une source vidéo et est en plus compatible avec les flux vidéo 4K HDR jusqu’à 120 Hz, ainsi qu’avec le VRR et l’ALLM, un bon point pour les gamers. La sortie HDMI gère aussi les protocoles de retour audio ARC et eARC (Dolby Atmos, DTS:X…). Un port USB-A pour lire les fichiers audio d’une clé USB est aussi présent, même si la barre de son dispose de contrôleurs Bluetooth et Wi-Fi.

Des dialogues excellents

Là où la LG SE6S va vraiment exceller, c’est sur la reconstitution des dialogues. Les voix sont hyper intelligibles et les dialogues clairs et bien incarnés. Pour ce qui est de sa signature sonore, la barre de son peut compter sur ses radiateurs passifs pour offrir une belle capacité d’impact et peut cogner généreusement si on la pousse un peu sur les séries et films d’action plus nerveux. Le son sera par ailleurs bien agréable et clair si l’on écoute en Dolby ou DTS multicanal (Atmos y compris).

En revanche, malgré sa compatibilité logicielle avec le Dolby Atmos et le DTS:X, des technologies qui permettent de profiter d’un son surround immersif, la barre de son ne parvient malheureusement pas à produire un son vertical. La scène sonore reste strictement frontale, mais les capacités dynamiques de la LG SE6S restent bonnes et la scène assez aérée. Enfin, notez que la barre de son n’est pas accompagnée d’un caisson de basses, qui aurait eu l’avantage de proposer des basses bien vibrantes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la LG SE6S.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.