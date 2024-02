Xbox Series : la petite carte pour rajouter 512 Go à sa console est à -50 %

Pour augmenter le stockage de ses Xbox Series X et S, Microsoft a opté pour une carte d'extension, et non un SSD NVMe. La Seagate Expansion Card, dédiée aux consoles next-gen de la marque, est une solution qui s'est révélée efficace, et en ce moment, son modèle de 512 Go est disponible à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Si pour augmenter le stockage de leur console, les utilisateurs de la PS5 doivent démonter partiellement leur console pour y installer un SSD NVMe, les possesseurs d’une Xbox Series X ou S ont droit à une solution bien plus simple et pratique. Ils n’ont qu’à brancher une carte d’extension signée Seagate, qui a noué un partenariat avec Microsoft. La Seagate Expansion Card, de son petit nom, a d’ailleurs pas mal d’avantages. À commencer par son prix : on peut trouver le modèle doté de 512 Go à moins de 100 euros.

Les bons points de la Seagate Expansion Card

Une carte bien conçue et facile à installer

Le système Plug-and-Play

Une bonne réactivité

Initialement affichée à 199,99 euros, puis proposée le plus souvent à environ 130 euros, la Seagate Expansion Card de 512 Go est désormais disponible à 99,99 euros chez Amazon.

Une carte d’extension facile à installer et à utiliser

Réservée exclusivement aux Xbox Series X et S, la Seagate Expansion Card se présente sous la forme d’une carte assez petite (52,95 x 31,6 x 7,8 mm) et légère (30 g) qui bénéficie de belles finitions. On apprécie particulièrement le petit capuchon en plastique rigide qui permet de protéger l’embout de la carte, mais aussi de faciliter sa manipulation. On vient l’insérer dans le port « Storage Expansion » de la Xbox.

Une fois la carte insérée, pas besoin de télécharger quelconque application ou logiciel pour l’activer. En effet, grâce au système « Plug-and-Play », la carte est immédiatement reconnue par la console et sera opérationnelle dès son insertion. Une notification nous prévient même de l’ajout de cet espace de stockage, qui s’élève ici à 512 Go. C’est tout à fait suffisant pour celles et ceux qui estiment que les 802 Go de la Xbox Series X sont trop justes pour stocker tous leurs titres favoris.

Un stockage réactif

Une fois installée, la Seagate Expansion Card nous fait profiter de temps de chargement réduits et d’autres fonctionnalités, comme le Quick Resume, qui offre la possibilité de lancer simultanément plusieurs jeux. Notez que l’on peut aussi jouer depuis la carte d’extension sans que les graphismes se dégradent.

En revanche, si ce stockage SSD externe se montre aussi réactif que le stockage interne de la console, les temps d’attente ne sont pas vraiment équivalents. Le stockage interne se montre en réalité plus performant que la carte d’extension. Par exemple, pour lancer une partie de Yakuza Like A Dragon, il nous a fallu attendre 49 secondes avec la carte d’extension, contre 36 secondes avec le SSD de la console. Heureusement, cela reste une différence minime. Pour ce qui est du transfert des jeux, déplacer un jeu depuis le stockage interne vers la carte va plus vite que dans le sens inverse. Toutefois, la carte d’extension fait toujours mieux qu’un SSD connecté en USB 3.0.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Seagate Expansion Card.

Si vous êtes plutôt dans la team PS5 et que vous recherchez une solution de stockage efficace, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 internes et disques durs externes pour la PS5 du moment.

