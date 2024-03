Terminaux Starlink illégaux : un marché noir en pleine expansion

L'utilisation illégale de Starlink sur le marché noir est en augmentation, ce qui remet en question la capacité de SpaceX à contrôler son propre service.

Starlink, le service d’accès internet par satellite proposé par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, est en train de révolutionner la façon dont nous nous connectons. L’offre par satellite existait, mais elle n’était pas aussi accessible et performante. Avec des milliers de satellites, Starlink a changé la donne. Mais, son utilisation n’est pas simple à régulier.

Avec deux offres d’abonnement distinctes, résidentiel et itinérance, Starlink tente de réglementer l’utilisation de ses services.

Cependant, la pratique semble dévier de la théorie, avec une augmentation de l’utilisation illégale des terminaux Starlink dans des zones où ils ne devraient pas être disponibles.

Deux offres, deux utilisations

L’offre résidentielle de Starlink est conçue pour équiper une maison, avec une antenne qui ne doit pas être déplacée. Si l’antenne est déplacée de quelques kilomètres, Starlink la désactive.

En parallèle, l’offre itinérance, plus coûteuse (59 euros par mois pour une couverture régionale et 230 euros par mois pour une couverture mondiale, contre 40 euros par mois pour l’offre résidentielle), permet aux utilisateurs de se déplacer avec l’antenne Starlink pour accéder à internet où qu’ils soient.

Starlink géolocalise son matériel en théorie, mais dans la pratique, les terminaux se retrouvent de plus en plus dans des zones où ils ne devraient pas être disponibles.

Une utilisation illégale en hausse

Selon un article de Bloomberg, les terminaux Starlink sont de plus en plus commercialisés et activés illégalement, ce qui pose la question du contrôle de Starlink.

Cette utilisation illégale n’est pas un phénomène isolé, mais un problème mondial de grande ampleur. Les terminaux Starlink sont largement utilisés au Yémen et au Soudan, entre autres, à la fois pour contourner la lenteur d’Internet et la censure, et par des organisations paramilitaires.

Les gouvernements tentent de retirer de la circulation les terminaux illégaux, mais cela a peu d’effet sur l’utilisation et ne fait qu’augmenter les prix sur le marché noir. Utiliser Starlink dans les pays « illégaux » est relativement simple : il suffit d’acheter un terminal dans un pays où il est officiellement proposé, puis de l’utiliser ailleurs.

Starlink peut agir

Évidemment, il est possible de contrôler strictement l’exportation des terminaux.

D’autre part, il est également possible de localiser les accès activés et de bloquer ceux qui violent les règles. Cette dernière option nécessite une collaboration avec Starlink lui-même, même si la filiale SpaceX n’a pour l’instant que peu montré de volonté en ce sens, comme le précise Bloomberg.