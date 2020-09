La nouvelle trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est déjà moins chère sur Amazon

Xiaomi a lancé trois nouvelles trottinettes en juillet dernier, dont la milieu de gamme Xiaomi Mi Scooter 1S. A peine sortie, et déjà à prix réduit, elle est désormais disponible à 426 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

Après le succès des populaires M365 et M365 Pro, Xiaomi poursuit son chemin dans le domaine de la mobilité urbaine avec trois nouvelles trottinettes qu’elle a lancées en juillet dernier. L’une d’elle, la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, se place sur le segment du milieu de gamme et présente quelques améliorations par rapport à d’anciens modèles. D’ailleurs, elle bénéficie déjà d’un prix réduit, à peine deux mois après sa sortie.

En bref

Une autonomie annoncée de 30 km

Un châssis solide en aluminium

Des freins améliorés

Au lieu de 449 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est aujourd’hui disponible à 426 euros sur Amazon. Bonne nouvelle : un antivol est même offert.

Pour en savoir plus 👇

Sur le papier, la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S reprend un grand nombre de caractéristiques de la Xiaomi M365. Sur sa conception d’abord, la marque mise à nouveau sur un châssis robuste en aluminium capable de supporter jusqu’à 100 kg. Elle restera légère une fois pliée avec 12,5 kg au compteur. Certifiée IP54, la trottinette sera en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures. Contrairement à la M365, la Mi Electric Scooter 1S se dote d’un design totalement noir.

Conformément à la réglementation française, la Mi Electric Scooter 1S est bridée pour rouler à une vitesse maximale de 25 km/h. Elle les atteint en 5 secondes environ sur du plat, et reste très maniable grâce à son petit gabarit. Avec une telle légèreté, il vous faudra peut-être un peu de temps pour gérer cette trottinette et la maintenir stable, mais le trajet restera fluide ensuite.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : la trottinette dispose d’une manette d’accélération, d’une sonnette et d’un levier pour actionner le frein arrière. Comme nous l’avons noté sur notre test, les commandes sont un peu éloignées, mais elles demeurent très confortables sur la durée. La trottinette possède trois modes de vitesse : un mode piéton jusqu’à 5 km/h, un mode standard jusqu’à 20 km/h et un mode sport jusqu’à 25 km/h. Vous pourrez donc moduler votre vitesse sur tout votre trajet, ce qui sera bien pratique sur le chemin domicile-travail, tout en profitant du régulateur de vitesse si besoin. La Mi Electric Scooter 1S embarque également d’un écran de contrôle bien lisible qui affiche le compteur de vitesse, le mode de conduite ou encore la batterie restante.

Côté autonomie, le constructeur annonce 30 km, mais tout dépendra de la nature de votre parcours. La trottinette ralentira à mesure que la batterie se vide, il est donc conseillé de garder son chargeur près de soi.

Retrouvez la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S à 426 € sur Amazon

Pour en découvrir davantage, nous vous invitons à faire un tour sur notre test complet de la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S.

