Ce disque dur externe 2 To en promo offre également 1 mois au Xbox Game Pass

Le Seagate Game Drive est un modèle de disque dur approuvé par Microsoft pour la Xbox, mais au final il reste un disque dur externe classique qui fonctionnera sur tout appareil en USB. Son modèle 2 To est à seulement 76 euros au lieu de 95 et un mois d'abonnement au Xbox Game Pass est également inclus.

Les produits estampillés « gaming » fonctionnent souvent très bien pour des utilisations classiques. Ce Seagate Game Drive en est un très bon exemple, car la différence avec les disques durs externes classiques se résume seulement par la présence logo Xbox sur la coque. Le modèle 2 To est d’ailleurs en promotion.

En bref

USB 3.0

2 To de stockage

Un mois de Xbox Game Pass inclus

Le Seagate Game Drive 2 To est aujourd’hui disponible à 76 euros sur Amazon au lieu de 95 euros. Un code pour obtenir un mois d’abonnement au Xbox Game Pass est également inclus pour profiter de plus d’une centaine de jeux sur votre console Microsoft.

Pour en savoir plus 👇

Le Game Drive adopte un design assez élégant avec une coque blanche où les logos Seagate et Xbox y sont « taillés » dans la coque. Cette coque est faite de plastique, attention alors à la solidité, car ce genre de matériaux ne protège pas très bien les disques durs externes.

Ce disque dur est d’ailleurs un HDD et non un SSD. On peut donc profiter d’une plus grande capacité de stockage pour moins cher, mais on récupère quelques inconvénients comme une vitesse moins importante et une longévité plus compliquée pour vos données. Cependant, ce produit reste une valeur sûre, car Seagate est un très bon constructeur dans le domaine.

De plus, les performances ne sont pas à bouder. Compatible USB 3.0, il assure des débits théoriques de 5 Go/s, mais vous ne les atteindrez évidemment pas avec une vitesse de rotation de 5 400 tours par minute. Comptez plutôt sur une centaine de Mo en lecture comme en écriture, ce qui est largement suffisant pour la majorité des usages classiques, ainsi que pour stocker vos jeux vidéo de votre console Xbox One (ou autre).

Enfin, un mois d’abonnement au Xbox Game Pass est inclus. Le service d’abonnement de Microsoft propose une centaine de jeux auxquels vous pouvez jouer (même en hors-ligne) tant que vous êtes abonné. Avec ce mois inclus, vous pourrez ainsi tester le service et choisir ou non de passer le pas en payant 9,99 euros par mois.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre article récapitulatif sur le Xbox Game Pass.

Notre guide d’achat

Si vous n’êtes pas sûr de vouloir craquer pour ce Game Drive en particulier, notre guide d’achat dédié aux meilleurs disques durs externes du marché devrait vous aider.