Amazon lance une vague de promotions sur ses produits Echo, Kindle et Fire TV Stick

À l'approche du Black Friday, des promotions intéressantes sont proposées sur de nombreux produits estampillés Amazon. Si vous souhaitez vous équiper d'une enceinte connectée, d'une clé HDMI ou même acquérir une nouvelle liseuse, c'est le moment d'en profiter !

Amazon n’est pas avare en promotions en ce qui concerne ses propres références. Si vous cherchiez à vous équiper sans pour autant débourser des sommes monstrueuses, vous pourrez profiter des nombreuses réductions proposées par le géant américain à l’approche du Black Friday, et elles concernent une grande variété de produits : du Fire Stick TV 4K au Smart Display Echo Show, en passant par les enceintes Echo Dot et les liseuses Kindle.

Les offres en un clin d’œil

Amazon Fire TV Stick 4K à 39,99 euros

Se présentant comme une alternative à l’Apple TV et aux box Android TV, le Fire TV Stick 4K d’Amazon est une clé HDMI que l’on doit brancher sur un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Mais contrairement à ce dernier, qui nécessite un appareil comme un smartphone ou une tablette pour diffuser son contenu, la solution d’Amazon se suffit à elle-même puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation. Grâce à la télécommande, qui embarque l’assistant Alexa, vous pourrez naviguer dans les menus en toute liberté, ou même effectuer des commandes vocales. Le store d’applications est moins fourni que ses concurrents Apple et Android TV, mais l’expérience reste riche et bien fluide.

Cette clé est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. Il peut évidemment afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Pour en profiter pleinement, mieux vaut détenir une télévision 4K à la maison.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

De la 4K à 60 images par seconde

Les meilleures normes vidéo HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

Une nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Auparavant proposé à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est actuellement disponible à 39,99 euros.

Amazon Echo Dot 3 à 19,99 euros

L’Amazon Echo Dot de 3ème génération adopte un design en forme de galet qui s’intègrera sans souci dans tous les intérieurs. Elle est agrémentée du désormais célèbre liseré bleu lumineux qui s’active lorsque l’assistant Alexa est sollicité. L’enceinte intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume). Relié à un réseau WiFi, l’appareil exécutera toutes les requêtes demandées.

Les Echo Dot ont également l’avantage de disposer de Skills, des applications créées par des services tiers. Grâce à eux, vous pourrez notamment agrandir le panel de fonctionnalités afin d’accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple.

Enfin, si le son diffusé par l’enceinte n’est pas suffisant pour vous, il sera toujours possible de connecter un système audio externe grâce à son port jack.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son design en forme de galet

La possibilité de le connecter à un système audio externe

Une bonne alternative au Google Nest Mini

Auparavant proposé à 49,99 euros, l’Echo Dot (3ème génération) est désormais disponible à 19,99 euros, soit une réduction de 20 euros sur son prix initial.

Amazon Echo Dot 4 avec horloge (39,99 euros) ou sans (29,99 euros)

2020 a été l’année du changement pour les enceintes connectées Echo Dot d’Amazon : la quatrième génération adopte ainsi un design sphérique plus moderne. L’Echo Dot 2020 restera tout de même bien compact malgré ses dimensions plus hautes. Amazon promet de meilleures performances audio, avec des basses plus profondes et des aigus bien clairs. L’Echo Dot détecte en plus l’acoustique de la pièce pour adapter au mieux son contenu sonore. Les plus mélomanes veilleront tout de même à connecter un autre système audio externe, grâce au port jack intégré.

Les Skills sont également de la partie, et vous pourrez bien évidemment contrôler avec la voix tous vos appareils de domotique compatibles, ainsi que programmer des alarmes. Cet Echo Dot a également l’avantage d’intégrer une horloge virtuelle grâce à des LED. Posée sur une table de chevet, cette enceinte sera donc idéale utilisée comme un réveil. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 2020.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son horloge virtuelle intégrée

Des microphones efficaces

Tout l’écosystème Alexa

L’Echo Dot (4ème génération) avec horloge intégrée est désormais disponible à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros.

L’Echo Dot 4 est également disponible sans l’horloge intégrée. Celle-ci est actuellement affichée à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Amazon Echo Show à partir de 44,99 euros

Les Smart Display Echo Show intègrent Alexa et proposent les mêmes types de fonctionnalités que l’on retrouve déjà sur les Amazon Echo (musique, questions, skills…). Ils ont en plus l’avantage d’être équipés d’un écran pour pouvoir naviguer sur l’interface et afficher des informations visuelles complémentaires aux requêtes demandées. Il est également possible de passer des appels vidéos entre différents appareils Amazon Echo Show, ou via l’application Amazon Alexa. Trois modèles sont aujourd’hui disponibles en promotion :

L’Echo Show (10 pouces) qui offre une solution audio améliorée, une compatibilité Zigbee pour contrôler des accessoires connectés, un grand écran de 10 pouces et une caméra de 5 mégapixels.

L’Echo Show 8 propose une solution plus accessible avec un écran de 8 pouces et une caméra de 1 mégapixel. Pas de Zibgee ou de 2.1 au programme.

L’Echo Show 5 prend la forme d’un radio-réveil avec un écran de 5,5 pouces et une fiche technique similaire à l’Echo Show 8

Pourquoi recommande-t-on ces produits ?

Équipés d’un écran ultra pratique

La possibilité de passer des appels entre différents Echo Show…

… Et de regarder des films et des séries

L’Echo Show (10″) est disponible à 179,99 euros au lieu de 229,99 euros, l’Echo Show 5 s’affiche à 44,99 euros au lieu de 89,99 euros, tandis que l’Echo Show 8 est actuellement disponible à 64,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Kindle à partir de 54,99 euros

La Kindle classique de 6 pouces, doté d’un écran de 167 ppi, est la version bon marché des liseuses Amazon. Idéale pour les débutants en la matière, cette liseuse se concentre sur l’essentiel. Les options logicielles sont réduites au minimum, mais elle restera tout de même très efficace au quotidien. De plus, un système de rétroéclairage a été intégré en 2019 ; de quoi lire des heures, même dans le noir, sans fatiguer ses yeux.

Amazon propose également une liseuse haut de gamme de 7 pouces, avec une résolution de 300 ppi. Elle comporte une large bordure sur le côté droit qui facilite son maintien. Vous pourrez même l’utiliser en format paysage si vous le souhaitez. C’est aujourd’hui la seule Kindle à offrir cette possibilité. La dixième itération de la Kindle Oasis propose aussi comme nouveauté principale la possibilité d’ajuster la température de l’écran vers des tons plus chauds notamment le soir. Le rétroéclairage est plus performant que sur les autres modèles de Kindle grâce à 25 LED. Son intensité peut quant à elle s’ajuster automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. Elle dispose enfin d’une capacité de stockage de 8 ou 32 Go pour emporter tous vos livres préférés avec vous.

Pourquoi recommande-t-on ces produits ?

Une Kindle classique et efficace pour les débutants

Une Kindle Oasis haut de gamme pour les lecteurs passionnés

Des écrans sans reflets

La Kindle classique est disponible à 54,99 euros au lieu de 79,99 euros, tandis que la Kindle Oasis s’affiche désormais à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Amazon Echo Flex (14,99 euros) et Echo Auto (34,99 euros)

On s’y attend moins, mais la gamme Amazon Echo comporte également deux produits plus originaux : les Echo Flex et Echo Auto.

La prise connectée Echo Flex est équipée d’Alexa et se branche simplement à une prise murale. Elle permet de réaliser des commandes vocales avec un retour audio, ce qui peut être utile pour lancer des minuteurs ou demander des informations à la voix dans une pièce où cela peut être difficile d’installer un Echo Dot, ou si les fonctionnalités musicales ne sont pas nécessaires. Elle peut se connecter à une enceinte externe en Bluetooth ou en jack et dispose d’un port USB pour pouvoir recharger d’autres périphériques.

Quant à l’Echo Auto, celui-co permet de profiter de l’assistant Alexa dans sa voiture, branché via son port jack ou connecté en Bluetooth à un lecteur radio et en USB pour l’alimentation. Relié à un smartphone pour la connexion 4G, il permettra de réaliser des commandes vocales pour demander de la musique ou des stations radio à Alexa, ainsi que passer des appels uniquement à la voix.

Pourquoi recommande-t-on ces produits ?

Des produits plus originaux

Utiliser Alexa dans n’importe quelle pièce de la maison…

… ou dans sa voiture

Auparavant proposé à 29,99 euros, l’Echo Flex est actuellement disponible à 14,99 euros. Quant à l’Echo Auto, il est affiché à 34,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.