Ce disque dur externe 8 To se négocie à un très bon prix à la Fnac

L’espace de stockage est un besoin vital ! Si les services cloud rendent bien des services, ils sont payants et ceux annoncés gratuits finissent toujours par ne plus l’être un jour... Non, nous n’évoquons pas Google Photos... Mais qu’importe. Avec 8 To dans ses entrailles, le disque dur externe 8 To Seagate Expansion à 129 euros à la Fnac est une alternative aussi pratique que son coût est maîtrisé.

Avec ses 8 To d’espace de stockage, ce disque dur externe Seagate va apporter plus qu’une bouffée d’oxygène à votre univers numérique. Surtout en ces heures sombres où Google a annoncé la fin de l’illimité gratuit pour Google Photos. Raison de plus de profiter de la promotion actuelle où le disque dur externe de Seagate profite d’une très belle réduction de -41 % .

En bref

La capacité de stockage plus que confortable de 8Go

Le Gigaoctet revient à moins de 2 centimes

Le design est réussi et le port USB 3.0 assure des taux de transferts élevés

Ce disque dur externe est une excellente affaire avec son prix au Go de 0,015 euro exactement. Une offre très compétitive qui se facture habituellement 219 euros, soit 0,027 euro/Go, mais qui est aujourd’hui proposée à seulement 129,99 euros à la Fnac. Il baisse de 10 euros si vous choisissez le Click & Collect.

Avec son design sobre, agrémenté d’une coque aux multiples facettes se répétant à l’envi, ce disque dur externe est aussi discret que joli. Un point non négligeable, s’il n’est pas caché derrière un écran ou une tour. Sa conception est propre et la finition de même niveau, points toujours appréciables.

Avec ses 8 To d’espace de stockage, vous avez de quoi voir venir. Il se branche à votre PC en USB 3.0 pour transférer rapidement des données. Il peut s’intégrer dans les solutions de sauvegarde automatique de votre ordinateur. Il se fera un plaisir de stocker vos bibliothèques de photos dès que votre smartphone sera connecté à l’ordinateur. Ajoutez à cela votre collection de film peut-être ou de jeux vidéo, bref tout ce qui peut soulager un disque dur système.

Notez qu’il demande une alimentation externe pour fonctionner. Que voulez-vous, 8 To cela consomme, surtout que le disque est un classique à plateau et non un SSD.

