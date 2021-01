Le SSD NVMe M.2 WD Black de 1 To est soldé à moins de 130 euros

Le SSD NVMe M.2 WD Black SN750 de 1 To, en plus d'être doté d'une grosse capacité de stockage, est très utile pour réduire les temps de chargement de votre PC. Bonne nouvelle : pour les soldes, il passe de 259 euros à 126 euros sur Amazon.

Les SSD NVMe sont plus rapides et performants que les SSD classiques branchés en SATA. Pour réduire les temps de chargement et profiter de vitesses supérieures, il s’agit là d’un bon choix. D’autant plus lorsque leur prix baisse à l’occasion des soldes, comme le SSD NVMe M.2 WD Black SN750 de 1 To qui bénéficie de 133 euros de réduction.

En bref

Une grosse capacité de stockage

Des débits allant jusqu’à 3 430 Mo/s

Plus économe qu’un SSD classique

D’abord affiché à 259,99 euros, le SSD NVMe M.2 WD Black SN750 de 1 To est actuellement disponible à 126,99 euros pour les soldes sur Amazon.

Si vous souhaitez miser sur une capacité de stockage plus réduite, et un prix lui aussi plus bas, le SSD NVMe M.2 PNY CS3030 de 250 Go est soldé à 36,99 euros au lieu de 60,52 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus

Comme tous les SSD NVMe, le SSD NVMe M.2 WD Black SN750 dispose d’un format compact à l’image d’une barrette de RAM, ce qui sera très pratique pour l’installer. Il suffira simplement de le brancher à un port PCI Express. Après cela, le SSD interne sera prêt à être utilisé.

Il a également l’avantage d’être beaucoup plus rapide qu’un SSD classique SATA III. Si vous jouez sur PC et que vous souhaitez réduire les temps de chargement durant vos sessions, ou simplement lors du lancement de votre machine, ce SSD interne sera le choix idéal, d’autant plus qu’il a été justement conçu pour le gaming.

Ce SSD WD Black compatible PCI 3.0 propose des vitesses de transfert importantes, ce qui augmente naturellement sa performance. Il peut en effet monter jusqu’à 3 430 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture. De quoi démarrer votre système d’exploitation de façon rapide et lancer vos logiciels sans encombre. Ajoutons à cela sa capacité de stockage considérable de 1 To, qui vous permettra de stocker un très grand nombre de données.

