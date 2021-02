Pendant les soldes, la souris gaming Logitech G Pro chute sous les 120 euros

Logitech règne en maître sur le marché des souris destinées au gaming, et la référence G Pro ne fait pas exception. À l'occasion des soldes, son prix devient plus intéressant puisqu'il passe de 149 euros à 118,94 euros sur Amazon.

En matière d’accessoires high-tech, Logitech est une marque de confiance que l’on recommande souvent dans nos lignes. C’est d’autant plus vrai pour ses références gaming, à l’image de ses souris performantes qui ont toute leur place dans les sets-up des joueurs et joueuses. À l’image de la Logitech G Pro, qui ne manque pas d’atouts entre son capteur Hero 25K et son format très ergonomique. Plutôt onéreuse, elle voit heureusement son prix baisser pendant les soldes.

D’abord affichée à 149 euros, la souris gaming sans fil Logitech G Pro est désormais soldée à 118,94 euros sur Amazon.

Au niveau de son design, la souris sans fil Logitech G Pro offre un bon compromis entre la sobriété et la petite touche gaming : si ses lignes arrondies sont dénuées de tout superflu, elle comporte quand même un logo éclairé entièrement personnalisable en RVB : on pourra ainsi faire son choix parmi plus de 16 millions de couleurs, plutôt pratique pour apporter sa petite touche personnelle sur son set-up.

La marque ne néglige pas non plus le confort : cette souris est très légère puisqu’elle ne pèse que 80 grammes. Ergonomique et pratique, elle tiendra donc bien en main durant toutes les sessions de jeu, grâce notamment à sa coque fine. À noter aussi que cette souris devrait convenir aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.

Côté performances, la Logitech G Pro embarque la capteur Hero 25K, doté d’une très bonne sensibilité allant jusqu’à 25 000 DPI. Cet atout garantira une grande précision et un excellent suivi de vos mouvements, à des vitesses supérieures à 400 IPS, le tout sans phénomène de ralentissement, d’accélération ou de filtrage. Elle offrira par ailleurs des performances optimales grâce à un temps de réponse de 1 ms seulement, même si cette souris est sans fil. En bref, vous serez débarrassés de toute latence ou décalage qui pourraient perturber vos sessions de jeu.

Pour agrémenter votre expérience, vous aurez également la possibilité de créer des profils et programmer jusqu’à 8 boutons selon vos préférences de jeu. Enfin, cette souris Logitech G Pro est rechargeable et assurera une autonomie de 48h sur une seule charge selon la marque.

