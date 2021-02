Le OnePlus Nord N100 est à prix bas avec une paire d’écouteurs et une coque offertes

OnePlus ne se contente plus de proposer uniquement des flagship killers, le constructeur s’installe confortablement sur les segments de l’entrée et du milieu de gamme. Le OnePlus Nord N100 se veut un produit accessible et réussi, avec deux arguments de poids durant les soldes d’hiver : une réduction immédiate de 50 euros et deux accessoires offerts.

Avec sa gamme Nord, OnePlus fait son apparition sur l’entrée de gamme. Et le OnePlus Nord N100 se présente même comme le smartphone le plus abordable de la marque. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il bénéficie d’une réduction immédiate de 50 euros à l’occasion des soldes. Sans oublier que le fabricant chinois offre en plus une paire d’écouteurs OnePlus Bullets Wireless Z, ainsi qu’une coque de protection noire.

En bref :

Une dalle LCD HD+ de 6,52 pouces ;

Un Snapdragon 460 ;

Une batterie de 5 000 mAh.

Le OnePlus Nord N100 affiche un prix de 149,99 euros sur le site officiel du constructeur, contre 199,99 euros habituellement. Une réduction immédiate de 50 euros accompagnée d’une paire d’écouteurs et d’une coque offertes.

En savoir plus

Présenté en octobre dernier, le OnePlus Nord N100 est le téléphone entrée de gamme imaginé par OnePlus pour satisfaire les demandes des utilisateurs tout en conservant un prix bas. On se retrouve ainsi face à un smartphone qui ressemble à s’y méprendre à l’Oppo A53, avec une fiche technique modeste, mais pas inintéressante. Son écran LCD de 6,52 pouces possède une définition HD+ (1 600 x 720 pixels), avec un poinçon en haut à gauche pour la caméra selfie. Si ses bordures latérales sont plutôt fines, il faut quand même compter sur une bordure plus épaisse en bas de l’écran.

À l’intérieur du OnePlus Nord N100 se glissent un SoC Snapdragon 460, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une configuration suffisante pour profiter de la navigation basique sans le moindre ralentissement. En revanche, les jeux et applications gourmands risquent de tirer la langue au bout de quelques minutes d’utilisation.

Pas de grosse folie non plus du côté de son triple capteur photo dorsal. Celui-ci compte un capteur principal de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur macro et une caméra portrait de 2 mégapixels chacun. Enfin, sa batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge 18W, lui confère une bonne autonomie d’une journée et demie avec un usage normal.

Notre guide d’achat

Le OnePlus Nord N100 n’est pas le seul smartphone entrée de gamme qui vaut le détour en 2021. Nous vous invitons à lire notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.